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Неизвестные убили подростка в Тбилиси
Неизвестные убили подростка в Тбилиси
По предварительным данным, причиной убийства стала ссора 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T22:31+0400
2021-12-04T22:31+0400
2021-12-04T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Неизвестные убили несовершеннолетнего в тбилисском районе Санзона, сообщает Первый канал.На данный момент детали происшедшего неизвестны. По версии СМИ убитому 15 лет, а причиной убийства стала ссора.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "умышленное убийство".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, убийство, преступность в грузии
Неизвестные убили подростка в Тбилиси
По предварительным данным, причиной убийства стала ссора
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik.
Неизвестные убили несовершеннолетнего в тбилисском районе Санзона, сообщает Первый канал
.
На данный момент детали происшедшего неизвестны.
По версии СМИ убитому 15 лет, а причиной убийства стала ссора.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "умышленное убийство".
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