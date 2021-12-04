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https://sputnik-georgia.ru/20211204/neizvestnye-ubili-podrostka-v-tbilisi-262599285.html
Неизвестные убили подростка в Тбилиси
Неизвестные убили подростка в Тбилиси
По предварительным данным, причиной убийства стала ссора 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T22:31+0400
2021-12-04T22:31+0400
происшествия
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убийство
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Неизвестные убили несовершеннолетнего в тбилисском районе Санзона, сообщает Первый канал.На данный момент детали происшедшего неизвестны. По версии СМИ убитому 15 лет, а причиной убийства стала ссора.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "умышленное убийство".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, убийство, преступность в грузии

Неизвестные убили подростка в Тбилиси

22:31 04.12.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По предварительным данным, причиной убийства стала ссора
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Неизвестные убили несовершеннолетнего в тбилисском районе Санзона, сообщает Первый канал.
На данный момент детали происшедшего неизвестны.
По версии СМИ убитому 15 лет, а причиной убийства стала ссора.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "умышленное убийство".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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