https://sputnik-georgia.ru/20211204/neizvestnye-ubili-podrostka-v-tbilisi-262599285.html

Неизвестные убили подростка в Тбилиси

Неизвестные убили подростка в Тбилиси

По предварительным данным, причиной убийства стала ссора 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Неизвестные убили несовершеннолетнего в тбилисском районе Санзона, сообщает Первый канал.На данный момент детали происшедшего неизвестны. По версии СМИ убитому 15 лет, а причиной убийства стала ссора.МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "умышленное убийство".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, убийство, преступность в грузии