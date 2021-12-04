https://sputnik-georgia.ru/20211204/ona-chto-voevala--v-britanii-vysmeyali-glavnuyu-rozhdestvenskuyu-elku-262570467.html

"Она что, воевала?" – в Британии высмеяли главную рождественскую елку

"Она что, воевала?" – в Британии высмеяли главную рождественскую елку

Дерево, подаренное Норвегией по давней традиции, не понравилось жителям Британии 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T14:27+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Интернет-пользователям не понравилась рождественская елка на Трафальгарской площади в Лондоне, считающуюся главным праздничным деревом в Британии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Evening Standard.Дерево было подарено Норвегией по давней традиции.В соцсетях публикуются многочисленные фото елки, сделанные как ночью, так и при дневном свете. Можно заметить, что у основания рождественского символа не хватает веток."Черт возьми, оно что, воевало?" – написал Joshua Geake."Остальная часть застряла в порту в Роттердаме из-за бумажной волокиты", – пошутил пользователь Naulus Madley.Также некоторые комментаторы предположили, что это может быть "посланием от Норвегии"."Норвежцы нас больше не любят?" – написал один из пользователей.Нашлись и те, кто увидел в этом отсылку к недавним футбольным новостям."Норвегия не оценила решение "Манчестер Юнайтед" уволить Сульшера", – предположил Joe M.К дискуссии также присоединился мэр Лондона Садик Хан, который лично осмотрел дерево и сообщил, что оно ему понравилось.Рождественская елка на Трафальгарской площади устанавливается с 1947 года. Столица Норвегии Осло дарит ее Лондону в благодарность за помощь во время Второй мировой войны. Для этого обычно используется ель 50 или 60 лет, высотой не более 20 метров. Церемония рубки проходит в ноябре при участии британского посла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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