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Самолет Тель-Авив-Москва сменил курс из-за американского самолета-разведчика
Самолет Тель-Авив-Москва сменил курс из-за американского самолета-разведчика
По имеющимся данным, гражданский лайнер был вынужден сбросить высоту 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T20:31+0400
2021-12-04T20:31+0400
2021-12-04T20:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил изменить курс гражданский борт Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву, передает РИА Новости.По информации порталов Flightradar24 и Radarbox, отслеживающих полеты, инцидент произошел накануне утром. По имеющимся данным, гражданский лайнер был вынужден сбросить высоту.Как указывал ресурс PlaneRadar, самолет ВВС США, ставший участником инцидента, вылетел с базы Суда на острове Крит под позывным OLIVEW92. Позднее, во время облета российской границы, он сменил его на HOMER59.Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Так, накануне российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух, чтобы сопроводить разведывательные RC-135 и CL-600 "Артемис" и не допустить нарушения государственной границы.На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Самолет Тель-Авив-Москва сменил курс из-за американского самолета-разведчика
По имеющимся данным, гражданский лайнер был вынужден сбросить высоту
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik.
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint вынудил изменить курс гражданский борт Airbus A330, летевший над Черным морем из Тель-Авива в Москву, передает РИА Новости
.
По информации порталов Flightradar24 и Radarbox, отслеживающих полеты, инцидент произошел накануне утром. По имеющимся данным, гражданский лайнер был вынужден сбросить высоту.
Как указывал ресурс PlaneRadar, самолет ВВС США, ставший участником инцидента, вылетел с базы Суда на острове Крит под позывным OLIVEW92. Позднее, во время облета российской границы, он сменил его на HOMER59.
Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Так, накануне российские Су-27 и Су-30 поднялись в воздух, чтобы сопроводить разведывательные RC-135 и CL-600 "Артемис" и не допустить нарушения государственной границы.
На активизацию стран НАТО вблизи российских рубежей в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в этих условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.