https://sputnik-georgia.ru/20211204/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-262593254.html

В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 12 километров 04.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-04T15:31+0400

2021-12-04T15:31+0400

2021-12-04T16:58+0400

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землетрясения в грузии

западная грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в семи километрах от села Самеба на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 14:01 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Гипоцентр находился на глубине 12 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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