https://sputnik-georgia.ru/20211204/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-262593254.html
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 12 километров 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T15:31+0400
2021-12-04T15:31+0400
2021-12-04T16:58+0400
происшествия
новости
грузия
землетрясения в грузии
западная грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249930849_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_d1ef3c58f8212f90982c8a86e0d3e65d.jpg
ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в семи километрах от села Самеба на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 14:01 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Гипоцентр находился на глубине 12 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249930849_0:0:2612:1959_1920x0_80_0_0_4a82a26d9e4fd0b969602b49a7b6d307.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, землетрясения в грузии, западная грузия
В Грузии произошло землетрясение
15:31 04.12.2021 (обновлено: 16:58 04.12.2021)
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 12 километров
ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в семи километрах от села Самеба на юге Грузии, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 14:01 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Гипоцентр находился на глубине 12 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.