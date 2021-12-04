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В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 12 километров 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T15:31+0400
2021-12-04T16:58+0400
происшествия
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землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в семи километрах от села Самеба на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Толчки были зафиксированы в 14:01 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Гипоцентр находился на глубине 12 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, землетрясения в грузии, западная грузия

В Грузии произошло землетрясение

15:31 04.12.2021 (обновлено: 16:58 04.12.2021)
© AFP / OLIVIER MORINСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
© AFP / OLIVIER MORIN
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Подземные толчки были зафиксированы на глубине 12 километров
ТБИЛИСИ, 4 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло сегодня в семи километрах от села Самеба на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Толчки были зафиксированы в 14:01 по местному времени, сообщил центр сейсмического мониторинга. Гипоцентр находился на глубине 12 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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