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В Грузии задержали пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол

В Грузии задержали пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол

Все задержанные будут экстрадированы в Турцию для того, чтобы представть перед судом 04.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в Батуми пять человек, разыскиваемых турецкими властями по красному циркуляру Интерпола за совершение различных преступлений, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, из пяти задержанных один разыскивался за причинение вреда здоровья и насилие и разыскивался с 2021 года.Другой обвинялся также в причинении вреда здоровью, ношении оружия и незаконное лишения свободы и был в розыске с 2020 года.Еще двое разыскивались турецкими властями с 2021 и 2019 года за вооруженное ограбление и незаконное лишение свободы.Пятый задержанный был в розыске с 2017 года за выделение места для проституции и поощрение проституции.Все задержанные будут экстрадированы в Турцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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происшествия, новости, грузия, батуми, мвд грузии, тбилиси, турция, интерпол, преступность в грузии