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Водовозов об "омикроне": задача любого вируса – захватывать больше новых хозяев
Водовозов об "омикроне": задача любого вируса – захватывать больше новых хозяев
Врач, медицинский журналист и научный редактор Алексей Водовозов подробно, но доступно рассказал, почему COVID-19 так часто мутирует и можно ли делать прогнозы... 04.12.2021, Sputnik Грузия
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Мутация – это норма, движущая сила эволюции, говорит гость Sputnik на русском о новом штамме коронавируса "омикрон". Эксперт объяснил, что вирус постоянно совершенствуется, ведь его задача – размножаться и захватывать как можно больше новых хозяев. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Именно поэтому "омикрон", как до этого "дельта", выскочил со словами "здрасьте, вот он я". Уровень иммунного ответа к новой мутации пока низкий, подавить вирус целиком он не может, "надкусывает его, а придушить не получается". О твиндемии, обязательной вакцинации и культуре ношения масок, которой нам следует поучиться у японцев, — в интервью Водовозова.
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россия, видео, мультимедиа, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, экспертное мнение, ограничения из-за коронавируса, видео

Водовозов об "омикроне": задача любого вируса – захватывать больше новых хозяев

15:05 04.12.2021
© video: Sputnik
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Врач, медицинский журналист и научный редактор Алексей Водовозов подробно, но доступно рассказал, почему COVID-19 так часто мутирует и можно ли делать прогнозы по поводу окончания пандемии
Мутация – это норма, движущая сила эволюции, говорит гость Sputnik на русском о новом штамме коронавируса "омикрон". Эксперт объяснил, что вирус постоянно совершенствуется, ведь его задача – размножаться и захватывать как можно больше новых хозяев.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Именно поэтому "омикрон", как до этого "дельта", выскочил со словами "здрасьте, вот он я". Уровень иммунного ответа к новой мутации пока низкий, подавить вирус целиком он не может, "надкусывает его, а придушить не получается".
О твиндемии, обязательной вакцинации и культуре ношения масок, которой нам следует поучиться у японцев, — в интервью Водовозова.
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