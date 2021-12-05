https://sputnik-georgia.ru/20211205/inspektsiya-truda-gruzii-prodolzhit-shtrafovat-samovolno-otkryvshiesya-nochnye-kluby-262610157.html

Инспекция труда Грузии продолжит штрафовать самовольно открывшиеся ночные клубы

Инспекция труда Грузии продолжит штрафовать самовольно открывшиеся ночные клубы

Сектор возобновит работу в ближайшем будущем, для чего разрабатывается протокол безопасной работы заведений 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T20:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Инспекция труда призывает ночные клубы не заниматься запрещенными видами деятельности, в противном случае к объектам применят соответствующие административные санкции и штрафы или же опечатают, говорится в заявлении.Сотрудники инспекции труда Грузии накануне оштрафовали на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов) тбилисский клуб Khidi и опечатали его. Недовольные решением инспекции и ограничением работы клуба лица устроили немногочисленную акцию протеста.На встрече с Ассоциацией было согласовано, что сектор возобновит работу в ближайшем будущем, для чего разрабатывается протокол безопасной работы заведений, который обеспечит максимальную защиту посетителей."Тем не менее, некоторые из них, в обход регуляций, продолжают организовывать несанкционированные мероприятия, что значительно ухудшает эпидемическую ситуацию в стране. Вот почему Инспекция труда будет реагировать на обнаружение любой незаконной экономической деятельности", - говорится в заявлении.Всего инспекция труда разработала 41 общую и отраслевую рекомендацию для различных объектов.Ночные клубы в Грузии закрылись в марте 2020 года с началом ковид-пандемии. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, работу объекты возобновят только после улучшения эпидситуации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса