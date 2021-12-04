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В Тбилиси оштрафовали и закрыли ночной клуб
В Тбилиси оштрафовали и закрыли ночной клуб
Решение было принято из-за ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса 04.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-04T21:04+0400
2021-12-04T21:42+0400
пятая волна
новости
грузия
екатерина тикарадзе
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Сотрудники инспекции труда Грузии оштрафовали на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов) тбилисский клуб Khidi и опечатали его, говорится в сообщении ведомства.Новые правила для ресторанов в Грузии – время работы и "зеленые паспорта"&gt;&gt;По данным инcпекции, 3-4 декабря был выявлен факт незаконной работы клуба, несмотря на запрет, введенный из-за пандемии коронавируса.Инспекция труда напоминает, что несмотря на снятие запрета на работу ресторанов в ночное время, работа ночных клубов остается под запретом.Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что работа ночных клубов в Грузии, закрытых с марта 2020 года, возобновится только после улучшения эпидемиологической ситуации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

В Тбилиси оштрафовали и закрыли ночной клуб

21:04 04.12.2021 (обновлено: 21:42 04.12.2021)
© Pixabay / ActivediaНочной клуб
Ночной клуб - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2021
© Pixabay / Activedia
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Решение было принято из-за ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Сотрудники инспекции труда Грузии оштрафовали на 10 тысяч лари (около 3,3 тысячи долларов) тбилисский клуб Khidi и опечатали его, говорится в сообщении ведомства.
Новые правила для ресторанов в Грузии – время работы и "зеленые паспорта">>
По данным инcпекции, 3-4 декабря был выявлен факт незаконной работы клуба, несмотря на запрет, введенный из-за пандемии коронавируса.
Инспекция труда напоминает, что несмотря на снятие запрета на работу ресторанов в ночное время, работа ночных клубов остается под запретом.
Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что работа ночных клубов в Грузии, закрытых с марта 2020 года, возобновится только после улучшения эпидемиологической ситуации.
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