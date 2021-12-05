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Ковид-статистика Грузии: последние данные о вакцинации против коронавируса
Ковид-статистика Грузии: последние данные о вакцинации против коронавируса
По данным на 5 декабря, в стране 46 327 активных случаев COVID-19, 6 458 человек нуждаются в стационарном лечении 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T19:49+0400
2021-12-05T19:49+0400
2021-12-05T19:53+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 1 017 374 человека, что составляет 35,6% взрослого населения, данные на 5 декабря публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным Центра, всего к 5 декабря было сделано 2 234 180 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинирован 1 196 371 человек, что составляет 42,1% взрослого населения.Риск реинфицирования штаммом "омикрон" выше в три раза - Гамкрелидзе >>За сутки в стране сделано 37 714 теста, в том числе 20 679 на антиген и 17 035 ПЦР-тестов. Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,04%, за последние 14 дней – 8,63%, за последние семь дней – 8,33%.За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 410 случаев инфицирования COVID-19.Ситуация по регионам выглядит следующим образом:По данным на 5 декабря в стране 46 327 активных случаев, 6 458 человек нуждаются в стационарном лечении, на дому лечение проходят 38 627 человек.Состояние 1 583 пациентов считается тяжелым, 378 из них подключены к аппарату ИВЛ.В карантине в данное время находятся 36 человек, в стационарах – 6 458, в ковид-гостиницах –1 242.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Ковид-статистика Грузии: последние данные о вакцинации против коронавируса
19:49 05.12.2021 (обновлено: 19:53 05.12.2021)
По данным на 5 декабря, в стране 46 327 активных случаев COVID-19, 6 458 человек нуждаются в стационарном лечении
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik.
Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии сделали 1 017 374 человека, что составляет 35,6% взрослого населения, данные на 5 декабря публикует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья
(NCDC).
По данным Центра, всего к 5 декабря было сделано 2 234 180 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинирован 1 196 371 человек, что составляет 42,1% взрослого населения.
За сутки в стране сделано 37 714 теста, в том числе 20 679 на антиген и 17 035 ПЦР-тестов. Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 9,04%, за последние 14 дней – 8,63%, за последние семь дней – 8,33%.
За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 410 случаев инфицирования COVID-19.
Ситуация по регионам выглядит следующим образом:
По данным на 5 декабря в стране 46 327 активных случаев, 6 458 человек нуждаются в стационарном лечении, на дому лечение проходят 38 627 человек.
Состояние 1 583 пациентов считается тяжелым, 378 из них подключены к аппарату ИВЛ.
В карантине в данное время находятся 36 человек, в стационарах – 6 458, в ковид-гостиницах –1 242.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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