https://sputnik-georgia.ru/20211205/risk-reinfitsirovaniya-shtammom-omikron-vyshe-v-tri-raza---gamkrelidze-262604199.html

Риск реинфицирования штаммом "омикрон" выше в три раза - Гамкрелидзе

Риск реинфицирования штаммом "омикрон" выше в три раза - Гамкрелидзе

Пока в стране не зафиксировано ни одно случая нового штамма, при этом он уже выявлен в более чем 40 стран мира 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T13:36+0400

2021-12-05T13:36+0400

2021-12-05T14:13+0400

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Показатель повторного заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" в три раза выше по сравнению с другими известными штаммами, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC ) Амиран Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога, пока в стране не зафиксировано ни одного случая нового штамма, при этом он уже выявлен в более чем 40 стран мира."Вирус не знает границ. Поэтому через какое-то время он появится и в Грузии", - заявил Гамкрелидзе.По его словам, только лишь вакцинация, ношение масок и соблюдение регуляций поможет остановить быстрое распространение "омикрона".По данным NCDC, в Грузии полный курс вакцинации прошли более миллиона человек - 1 017 374. Это составляет 35.6% взрослого населения страны. При этом в ближайшее дни будут опубликованы данные исследования ВОЗ о том, какие из существующих вакцин и насколько эффективны против нового штамма.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" – по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Грузия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211204/v-gruzii-ne-vyyavleno-ni-odnogo-sluchaya-zarazheniya-shtammom-omikronom-262598662.html

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19