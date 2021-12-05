https://sputnik-georgia.ru/20211205/na-kruiznom-laynera-u-beregov-ssha-okazalis-zarazhennye-koronavirusom-262605156.html

На круизном лайнере у берегов США оказались зараженные коронавирусом

На круизном лайнере у берегов США оказались зараженные коронавирусом

Лиц с положительным тестом либо отправят домой на личном автомобиле, либо поместят самоизоляцию в предоставленных местах 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T14:35+0400

2021-12-05T14:35+0400

2021-12-05T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Десять случаев заражения коронавирусом выявлено на круизном лайнере Norwegian Breakaway компании Norwegian Cruise Line, на борту которого находятся более 3 тысяч человек, сообщило РИА Новости."На круизном судне компании Norwegian Cruise Line, которое причалит в Новом Орлеане в эти выходные, выявили 10 случаев COVID-19 среди членов экипажа и пассажиров", - говорится в сообщении департамента здравоохранения американского штата Луизиана.Как сообщается, лайнер отправился из Нового Орлеана 28 ноября и во время плавания делал остановки в Белизе, Гондурасе и Мексике. На борту находятся более 3,2 тысячи человек. Всех их проверят на наличие инфицирования перед высадкой на берег. Те, у кого тест окажется положительным, либо отправятся к месту проживания на личном автомобиле, либо пройдут самоизоляцию в предоставленных им местах.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/omikron-opasnee-delty--voz-izuchaet-novyy-shtamm-262437303.html

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общество, новости, в мире, сша, коронавирус covid-19