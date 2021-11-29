https://sputnik-georgia.ru/20211129/omikron-opasnee-delty--voz-izuchaet-novyy-shtamm-262437303.html

"Омикрон" опаснее "дельты"? – ВОЗ изучает новый штамм коронавируса

"Омикрон" опаснее "дельты"? – ВОЗ изучает новый штамм коронавируса

Есть вероятности повышенного риска повторного заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"

2021-11-29T12:04+0400

2021-11-29T12:04+0400

2021-11-29T12:27+0400

в мире

коронавирус covid-19

всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" на данный момент недостаточно изучен, чтобы говорить опаснее ли он дельта-варианта, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Граждане Швейцарии поддержали на референдуме введение COVID-паспортов>>Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.ВОЗ отмечает, что предварительные данные исследования свидетельствуют о вероятности повышенного риска повторного заражения "омикроном". То есть люди, переболевшие коронавирусом, могут легче заразиться штаммом "омикрон", хотя и эта информация уточняется.Более подробные данные о новом штамме станут известны в ближайшие дни или даже недели, отмечается в заявлении.Вместе с тем в организации подчеркивают значение вакцинации в сдерживании распространения коронавирса."Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", – заключили в ВОЗ.Ученые в Южной Африке и во всем мире проводят исследования, чтобы лучше понять многие аспекты "омикрона", и будут продолжать делиться результатами этих исследований по мере их появления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211127/voz-nazvala-predpolozhitelnuyu-versiyu-proiskhozhdeniya-omikron-shtamma-koronavirusa-262419023.html

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в мире, коронавирус covid-19, всемирная организация здравоохранения