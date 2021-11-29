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"Омикрон" опаснее "дельты"? – ВОЗ изучает новый штамм коронавируса
"Омикрон" опаснее "дельты"? – ВОЗ изучает новый штамм коронавируса
Есть вероятности повышенного риска повторного заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
2021-11-29T12:04+0400
2021-11-29T12:27+0400
в мире
коронавирус covid-19
всемирная организация здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" на данный момент недостаточно изучен, чтобы говорить опаснее ли он дельта-варианта, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Граждане Швейцарии поддержали на референдуме введение COVID-паспортов&gt;&gt;Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.ВОЗ отмечает, что предварительные данные исследования свидетельствуют о вероятности повышенного риска повторного заражения "омикроном". То есть люди, переболевшие коронавирусом, могут легче заразиться штаммом "омикрон", хотя и эта информация уточняется.Более подробные данные о новом штамме станут известны в ближайшие дни или даже недели, отмечается в заявлении.Вместе с тем в организации подчеркивают значение вакцинации в сдерживании распространения коронавирса."Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", – заключили в ВОЗ.Ученые в Южной Африке и во всем мире проводят исследования, чтобы лучше понять многие аспекты "омикрона", и будут продолжать делиться результатами этих исследований по мере их появления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, коронавирус covid-19, всемирная организация здравоохранения

"Омикрон" опаснее "дельты"? – ВОЗ изучает новый штамм коронавируса

12:04 29.11.2021 (обновлено: 12:27 29.11.2021)
© AP Photo / Anja NiedringhausВсемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ
Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / Anja Niedringhaus
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Новый штамм коронавируса под названием "омикрон" появился в Южной Африке и постепенно распространяется по всему миру
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" на данный момент недостаточно изучен, чтобы говорить опаснее ли он дельта-варианта, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.

"В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом "омикрон" или другими факторами", – сказано в заявлении.

ВОЗ отмечает, что предварительные данные исследования свидетельствуют о вероятности повышенного риска повторного заражения "омикроном". То есть люди, переболевшие коронавирусом, могут легче заразиться штаммом "омикрон", хотя и эта информация уточняется.
Более подробные данные о новом штамме станут известны в ближайшие дни или даже недели, отмечается в заявлении.

"Для того чтобы понять степень тяжести варианта "омикрон", потребуется от нескольких дней до нескольких недель", – считают в ВОЗ.

Вместе с тем в организации подчеркивают значение вакцинации в сдерживании распространения коронавирса.
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"Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", – заключили в ВОЗ.
Ученые в Южной Африке и во всем мире проводят исследования, чтобы лучше понять многие аспекты "омикрона", и будут продолжать делиться результатами этих исследований по мере их появления.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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