https://sputnik-georgia.ru/20211129/omikron-opasnee-delty--voz-izuchaet-novyy-shtamm-262437303.html
"Омикрон" опаснее "дельты"? – ВОЗ изучает новый штамм коронавируса
"Омикрон" опаснее "дельты"? – ВОЗ изучает новый штамм коронавируса
Есть вероятности повышенного риска повторного заражения новым штаммом коронавируса "омикрон"
2021-11-29T12:04+0400
2021-11-29T12:04+0400
2021-11-29T12:27+0400
в мире
коронавирус covid-19
всемирная организация здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" на данный момент недостаточно изучен, чтобы говорить опаснее ли он дельта-варианта, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Граждане Швейцарии поддержали на референдуме введение COVID-паспортов>>Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.ВОЗ отмечает, что предварительные данные исследования свидетельствуют о вероятности повышенного риска повторного заражения "омикроном". То есть люди, переболевшие коронавирусом, могут легче заразиться штаммом "омикрон", хотя и эта информация уточняется.Более подробные данные о новом штамме станут известны в ближайшие дни или даже недели, отмечается в заявлении.Вместе с тем в организации подчеркивают значение вакцинации в сдерживании распространения коронавирса."Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", – заключили в ВОЗ.Ученые в Южной Африке и во всем мире проводят исследования, чтобы лучше понять многие аспекты "омикрона", и будут продолжать делиться результатами этих исследований по мере их появления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, коронавирус covid-19, всемирная организация здравоохранения
"Омикрон" опаснее "дельты"? – ВОЗ изучает новый штамм коронавируса
12:04 29.11.2021 (обновлено: 12:27 29.11.2021)
Новый штамм коронавируса под названием "омикрон" появился в Южной Африке и постепенно распространяется по всему миру
ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik.
Новый штамм коронавируса "омикрон" на данный момент недостаточно изучен, чтобы говорить опаснее ли он дельта-варианта, говорится в заявлении
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон", по 15-й букве греческого алфавита.
"В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом "омикрон" или другими факторами", – сказано в заявлении.
ВОЗ отмечает, что предварительные данные исследования свидетельствуют о вероятности повышенного риска повторного заражения "омикроном". То есть люди, переболевшие коронавирусом, могут легче заразиться штаммом "омикрон", хотя и эта информация уточняется.
Более подробные данные о новом штамме станут известны в ближайшие дни или даже недели, отмечается в заявлении.
"Для того чтобы понять степень тяжести варианта "омикрон", потребуется от нескольких дней до нескольких недель", – считают в ВОЗ.
Вместе с тем в организации подчеркивают значение вакцинации в сдерживании распространения коронавирса.
"Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", – заключили в ВОЗ.
Ученые в Южной Африке и во всем мире проводят исследования, чтобы лучше понять многие аспекты "омикрона", и будут продолжать делиться результатами этих исследований по мере их появления.
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