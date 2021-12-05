https://sputnik-georgia.ru/20211205/pered-bogom-kianu-rivz-zayavil-chto-uzhe-davno-zhenat-na-svoey-kollege-po-filmu-262454788.html

"Перед Богом": Киану Ривз заявил, что уже давно женат на своей коллеге по фильму

"Перед Богом": Киану Ривз заявил, что уже давно женат на своей коллеге по фильму

Актер, как до сих было известно, уже несколько лет состоит в отношениях с художницей Александрой Грант

2021-12-05T17:02+0400

2021-12-05T17:02+0400

2021-12-05T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Актер Киану Ривз заявил, что формально еще женат на коллеге по фильму "Дракула" — актрисе Вайноне Райдер, об этом он сказал в интервью журналу Esquire.В фильме "Дракула" актеры играли влюбленных, которые по сюжету узаконили свои отношения. Более того, пару обвенчал действующий румынский священник."У нас была церемония бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона говорит, что мы женаты. Так что, полагаю, перед Богом мы женаты", — сказал актер.Вайнона Райдер также рассказывала, что на "церемонии" проводились традиционные обряды."Клянусь Богом, мы женаты в реальной жизни. К этой сцене Фрэнсис привлек настоящего священника из Румынии, который провел все традиционные обряды, так что, полагаю, мы женаты", - сказала тогда актриса.Однако, несмотря на подобные разговоры, актеров связывает только дружба. Известно, что Киану Ривз уже несколько лет состоит в отношениях с художницей Александрой Грант. Что касается Вайноны Райдер, то она более 10 лет встречается с дизайнером Скоттом Маккинли Ханом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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