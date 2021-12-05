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https://sputnik-georgia.ru/20211205/pered-bogom-kianu-rivz-zayavil-chto-uzhe-davno-zhenat-na-svoey-kollege-po-filmu-262454788.html
"Перед Богом": Киану Ривз заявил, что уже давно женат на своей коллеге по фильму
"Перед Богом": Киану Ривз заявил, что уже давно женат на своей коллеге по фильму
Актер, как до сих было известно, уже несколько лет состоит в отношениях с художницей Александрой Грант
2021-12-05T17:02+0400
2021-12-05T17:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
киану ривз
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Актер Киану Ривз заявил, что формально еще женат на коллеге по фильму "Дракула" — актрисе Вайноне Райдер, об этом он сказал в интервью журналу Esquire.В фильме "Дракула" актеры играли влюбленных, которые по сюжету узаконили свои отношения. Более того, пару обвенчал действующий румынский священник."У нас была церемония бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона говорит, что мы женаты. Так что, полагаю, перед Богом мы женаты", — сказал актер.Вайнона Райдер также рассказывала, что на "церемонии" проводились традиционные обряды."Клянусь Богом, мы женаты в реальной жизни. К этой сцене Фрэнсис привлек настоящего священника из Румынии, который провел все традиционные обряды, так что, полагаю, мы женаты", - сказала тогда актриса.Однако, несмотря на подобные разговоры, актеров связывает только дружба. Известно, что Киану Ривз уже несколько лет состоит в отношениях с художницей Александрой Грант. Что касается Вайноны Райдер, то она более 10 лет встречается с дизайнером Скоттом Маккинли Ханом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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киану ривз, зарубежные звезды

"Перед Богом": Киану Ривз заявил, что уже давно женат на своей коллеге по фильму

17:02 05.12.2021 (обновлено: 17:20 05.12.2021)
© AP Photo / Chris PizzelloКиану Ривз
Киану Ривз - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
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Актер, как до сих было известно, уже несколько лет состоит в отношениях с художницей Александрой Грант
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Актер Киану Ривз заявил, что формально еще женат на коллеге по фильму "Дракула" — актрисе Вайноне Райдер, об этом он сказал в интервью журналу Esquire.
В фильме "Дракула" актеры играли влюбленных, которые по сюжету узаконили свои отношения. Более того, пару обвенчал действующий румынский священник.
"У нас была церемония бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона говорит, что мы женаты. Так что, полагаю, перед Богом мы женаты", — сказал актер.
© AFP / KEVIN WINTERВайнона Райдер и Киану Ривз
Вайнона Райдер и Киану Ривз - Sputnik Грузия, 1920, 29.11.2021
Вайнона Райдер и Киану Ривз
© AFP / KEVIN WINTER
Вайнона Райдер также рассказывала, что на "церемонии" проводились традиционные обряды.
"Клянусь Богом, мы женаты в реальной жизни. К этой сцене Фрэнсис привлек настоящего священника из Румынии, который провел все традиционные обряды, так что, полагаю, мы женаты", - сказала тогда актриса.
Однако, несмотря на подобные разговоры, актеров связывает только дружба. Известно, что Киану Ривз уже несколько лет состоит в отношениях с художницей Александрой Грант. Что касается Вайноны Райдер, то она более 10 лет встречается с дизайнером Скоттом Маккинли Ханом.
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