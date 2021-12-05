Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Перед Богом": Киану Ривз заявил, что уже давно женат на своей коллеге по фильму
17:02 05.12.2021 (обновлено: 17:20 05.12.2021)
© AP Photo / Chris PizzelloКиану Ривз
© AP Photo / Chris Pizzello
Актер, как до сих было известно, уже несколько лет состоит в отношениях с художницей Александрой Грант
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Актер Киану Ривз заявил, что формально еще женат на коллеге по фильму "Дракула" — актрисе Вайноне Райдер, об этом он сказал в интервью журналу Esquire.
В фильме "Дракула" актеры играли влюбленных, которые по сюжету узаконили свои отношения. Более того, пару обвенчал действующий румынский священник.
"У нас была церемония бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона говорит, что мы женаты. Так что, полагаю, перед Богом мы женаты", — сказал актер.
© AFP / KEVIN WINTERВайнона Райдер и Киану Ривз
Вайнона Райдер и Киану Ривз
© AFP / KEVIN WINTER
Вайнона Райдер также рассказывала, что на "церемонии" проводились традиционные обряды.
"Клянусь Богом, мы женаты в реальной жизни. К этой сцене Фрэнсис привлек настоящего священника из Румынии, который провел все традиционные обряды, так что, полагаю, мы женаты", - сказала тогда актриса.
Однако, несмотря на подобные разговоры, актеров связывает только дружба. Известно, что Киану Ривз уже несколько лет состоит в отношениях с художницей Александрой Грант. Что касается Вайноны Райдер, то она более 10 лет встречается с дизайнером Скоттом Маккинли Ханом.
Читайте также:
Вышел первый трейлер "Матрица: Воскрешение" – видео
"Все слухи об актере — правда" - каскадер Киану Ривза разоткровенничался
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.