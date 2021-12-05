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Первый регулярный грузовой поезд выехал из Китая в Грузию

Первый регулярный грузовой поезд выехал из Китая в Грузию

Конечный пункт назначения грузового поезда - Тбилиси, куда груз прибудет через 10-12 дней 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T17:43+0400

2021-12-05T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Первый регулярный железнодорожно-контейнерный поезд отправился в Грузию из города Уве в провинции Ганьсу, сообщает пресс-служба МИД Грузии.Внешнеторговый оборот между Грузией и Китаем с начала 2021 года вырос на 23,4% по сравнению с январем-октябрем 2020 года и составил 1,2 миллиарда долларов – 10,8% от общего внешнеторгового оборота страны.По данным ведомства, конечный пункт назначения грузового поезда - Тбилиси, куда груз прибудет через 10-12 дней. Железнодорожно-контейнерные перевозки будут регулярными как в направлении Грузии, так и в другие страны Европы.По словам посла Грузии в Китае Арчила Каландия, проект имеет стратегическую важность, будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного коридора и позиционированию Грузии как регионального хаба в сферах торговли, транспорта и логистики.Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами растет ежегодно. Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России, при этом в экспорте за январь-октябрь 2021 года он занимает первое место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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