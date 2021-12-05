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Первый регулярный грузовой поезд выехал из Китая в Грузию
Первый регулярный грузовой поезд выехал из Китая в Грузию
Конечный пункт назначения грузового поезда - Тбилиси, куда груз прибудет через 10-12 дней 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T17:43+0400
2021-12-05T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Первый регулярный железнодорожно-контейнерный поезд отправился в Грузию из города Уве в провинции Ганьсу, сообщает пресс-служба МИД Грузии.Внешнеторговый оборот между Грузией и Китаем с начала 2021 года вырос на 23,4% по сравнению с январем-октябрем 2020 года и составил 1,2 миллиарда долларов – 10,8% от общего внешнеторгового оборота страны.По данным ведомства, конечный пункт назначения грузового поезда - Тбилиси, куда груз прибудет через 10-12 дней. Железнодорожно-контейнерные перевозки будут регулярными как в направлении Грузии, так и в другие страны Европы.По словам посла Грузии в Китае Арчила Каландия, проект имеет стратегическую важность, будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного коридора и позиционированию Грузии как регионального хаба в сферах торговли, транспорта и логистики.Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами растет ежегодно. Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России, при этом в экспорте за январь-октябрь 2021 года он занимает первое место.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211129/gruziya-i-kitay-uspeshno-torguyut-naskolko-vyros-oborot-mezhdu-stranami-262431920.html
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экономика, новости, грузия, мид грузии, китай, внешняя политика грузии

Первый регулярный грузовой поезд выехал из Китая в Грузию

17:43 05.12.2021 (обновлено: 18:03 05.12.2021)
© photo: Sputnik / Ruslan KrivabokГрузовой железнодорожный состав, архивное фото
Грузовой железнодорожный состав, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© photo: Sputnik / Ruslan Krivabok
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Конечный пункт назначения грузового поезда - Тбилиси, куда груз прибудет через 10-12 дней
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Первый регулярный железнодорожно-контейнерный поезд отправился в Грузию из города Уве в провинции Ганьсу, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
Внешнеторговый оборот между Грузией и Китаем с начала 2021 года вырос на 23,4% по сравнению с январем-октябрем 2020 года и составил 1,2 миллиарда долларов – 10,8% от общего внешнеторгового оборота страны.
По данным ведомства, конечный пункт назначения грузового поезда - Тбилиси, куда груз прибудет через 10-12 дней. Железнодорожно-контейнерные перевозки будут регулярными как в направлении Грузии, так и в другие страны Европы.
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Грузия и Китай успешно торгуют: насколько вырос оборот между странами?
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По словам посла Грузии в Китае Арчила Каландия, проект имеет стратегическую важность, будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного коридора и позиционированию Грузии как регионального хаба в сферах торговли, транспорта и логистики.
Китай – третий по счету главный торговый партнер Грузии. Товарооборот между двумя странами растет ежегодно. Во внешнеторговом обороте Китай уступает первенство Турции и России, при этом в экспорте за январь-октябрь 2021 года он занимает первое место.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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