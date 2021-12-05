https://sputnik-georgia.ru/20211205/sdelal-tretyu-operatsiyu---pokhudevshiy-leps-napugal-fanatov-shramami-na-golove--foto-262523377.html

"Сделал третью операцию" - похудевший Лепс напугал фанатов шрамами на голове – фото

"Сделал третью операцию" - похудевший Лепс напугал фанатов шрамами на голове – фото

Поклонники испугались за кумира, но, как оказалось, все дело в стремлении к прекрасному

2021-12-05T13:02+0400

2021-12-05T13:02+0400

2021-12-05T13:02+0400

григорий лепс

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Российский певец Григорий Лепс напугал поклонников своими шрамами на голове, появившись на кинопремьере.Григорий Лепс пришел не премьеру фильма "Бумеранг" Петра Буслова. Многие обратили внимание на то, что артист похудел, но особенно бросились в глаза шрамы на затылке певца.В социальных сетях тут же начали гадать, откуда могли быть шрамы, не исключая даже возможную серьезную болезнь.Однако, как сообщили СтарХиту приближенные к артисту лица, с Григорием Лепсом все хорошо. Оказалось, что шрамам больше месяца и получены они были в результате операции по пересадке волос, которую артист ранее делал уже дважды."Лепс ранее проходил данную процедуру еще дважды — в Америке и в Корее. Года три назад были похожие шрамы. Но что делать, артисту ведь важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме!" - сказали журналу.Что касается похудения, то известно, что Лепс придерживается здорового образа жизни, следит за питанием и занимается спортом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

григорий лепс, российский шоу-бизнес