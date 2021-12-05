Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211205/sdelal-tretyu-operatsiyu---pokhudevshiy-leps-napugal-fanatov-shramami-na-golove--foto-262523377.html
"Сделал третью операцию" - похудевший Лепс напугал фанатов шрамами на голове – фото
"Сделал третью операцию" - похудевший Лепс напугал фанатов шрамами на голове – фото
Поклонники испугались за кумира, но, как оказалось, все дело в стремлении к прекрасному
2021-12-05T13:02+0400
2021-12-05T13:02+0400
григорий лепс
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23663/05/236630532_0:0:2879:1619_1920x0_80_0_0_c3e6471fadaa6d0ab56b15dd6b2e0e1c.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Российский певец Григорий Лепс напугал поклонников своими шрамами на голове, появившись на кинопремьере.Григорий Лепс пришел не премьеру фильма "Бумеранг" Петра Буслова. Многие обратили внимание на то, что артист похудел, но особенно бросились в глаза шрамы на затылке певца.В социальных сетях тут же начали гадать, откуда могли быть шрамы, не исключая даже возможную серьезную болезнь.Однако, как сообщили СтарХиту приближенные к артисту лица, с Григорием Лепсом все хорошо. Оказалось, что шрамам больше месяца и получены они были в результате операции по пересадке волос, которую артист ранее делал уже дважды."Лепс ранее проходил данную процедуру еще дважды — в Америке и в Корее. Года три назад были похожие шрамы. Но что делать, артисту ведь важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме!" - сказали журналу.Что касается похудения, то известно, что Лепс придерживается здорового образа жизни, следит за питанием и занимается спортом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23663/05/236630532_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_bda38b147893d1a79481eb9ddea17f12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
григорий лепс, российский шоу-бизнес

"Сделал третью операцию" - похудевший Лепс напугал фанатов шрамами на голове – фото

13:02 05.12.2021
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Поклонники испугались за кумира, но, как оказалось, все дело в стремлении к прекрасному
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Российский певец Григорий Лепс напугал поклонников своими шрамами на голове, появившись на кинопремьере.
Григорий Лепс пришел не премьеру фильма "Бумеранг" Петра Буслова. Многие обратили внимание на то, что артист похудел, но особенно бросились в глаза шрамы на затылке певца.
В социальных сетях тут же начали гадать, откуда могли быть шрамы, не исключая даже возможную серьезную болезнь.
Однако, как сообщили СтарХиту приближенные к артисту лица, с Григорием Лепсом все хорошо. Оказалось, что шрамам больше месяца и получены они были в результате операции по пересадке волос, которую артист ранее делал уже дважды.
"Лепс ранее проходил данную процедуру еще дважды — в Америке и в Корее. Года три назад были похожие шрамы. Но что делать, артисту ведь важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме!" - сказали журналу.
Что касается похудения, то известно, что Лепс придерживается здорового образа жизни, следит за питанием и занимается спортом.
Читайте также:
Лепс рассказал о проблемах со здоровьем и отношении к алкоголю
Григорий Лепс обошел Моргенштерна по гонорарам
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:31В Батуми появится скорая помощь на мотоциклах
11:28В центре Тбилиси горит жилой дом
11:06Необычные свадебные фото International Wedding Photographer Of The Year 2021
10:55Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 410
10:32Два несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве сверстника в Тбилиси
09:02Как Евразийский конгресс улучшит экономику стран ЕАЭС? - видео
09:01Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается
00:30Суд над Саакашвили: скандальный процесс на фоне протестов - фото
ВчераНеизвестные убили подростка в Тбилиси
ВчераВ Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикрон"
ВчераГрузинский боец смешанного стиля одержал победу в турнире Bellator MMA
ВчераВ Тбилиси оштрафовали и закрыли ночной клуб
ВчераЗемлетрясение в Сванети: Грузию трясет второй раз за сутки
ВчераСамолет Тель-Авив - Москва сменил курс из-за американского самолета-разведчика
ВчераГрузинский "Черный лев" проиграл "Локомотиву-Пенза" в матче Суперкубка Европы по регби
ВчераВ Грузии задержали пять человек, разыскиваемых Турцией через Интерпол
ВчераСпасет ли вакцина от штамма "омикрон"? Ответ Минздрава Грузии
ВчераПолиция задержала еще одного участника акции в поддержку Саакашвили
ВчераКовид-статистика в Грузии: последние данные об инфицированных и погибших
ВчераДжано Ананидзе покинул "Динамо" Тбилиси