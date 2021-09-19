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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210919/grigoriy-leps-oboshel-morgenshterna-po-gonoraram-259678592.html
Григорий Лепс обошел Моргенштерна по гонорарам
Григорий Лепс обошел Моргенштерна по гонорарам
Российский певец грузинского происхождения "переплюнул" популярного рэпера по гонорарам 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T07:19+0400
2021-09-19T07:19+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
григорий лепс
моргенштерн
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Цена за выступление на корпоративе Григория Лепса оказалась больше, чем у популярного рэпера Моргенштерна.Лепс согласен выступить на частном мероприятии за сумму до 7 миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда". Стоит отметить, что в эту сумму не входит райдер артиста, который включает его проживание и коллектива. "Дорогим" артистом считается и Стас Михайлов, у которого примерно такой же прейскурант.Алишер Моргенштерн готов спеть и за 5 миллионов, но только в случае выполнения райдера в полном объеме. Так, он летает только в бизнес-классе.От 4 до 6 миллионов рублей за выступление получают певцы Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и Дмитрий Билан. Они считаются сейчас самыми модными и востребованными на частных вечеринках. Возраст их аудитории – от 30 до 50 лет. Почти столько же стоит выступление рэпера Басты – от 4 до 5 миллионов рублей. Самые низкие расценки оказались у рэпера Элджея – он может выступить за 1 миллион рублей.Читайте также:
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григорий лепс, моргенштерн, российский шоу-бизнес

Григорий Лепс обошел Моргенштерна по гонорарам

07:19 19.09.2021
943
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
/
Перейти в фотобанк
Российский певец грузинского происхождения "переплюнул" популярного рэпера по гонорарам
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Цена за выступление на корпоративе Григория Лепса оказалась больше, чем у популярного рэпера Моргенштерна.
Лепс согласен выступить на частном мероприятии за сумму до 7 миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда". Стоит отметить, что в эту сумму не входит райдер артиста, который включает его проживание и коллектива. "Дорогим" артистом считается и Стас Михайлов, у которого примерно такой же прейскурант.
© Instagram / Morgen_Shtern Моргенштерн на концерте
Моргенштерн на концерте - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
Моргенштерн на концерте
© Instagram / Morgen_Shtern
Алишер Моргенштерн готов спеть и за 5 миллионов, но только в случае выполнения райдера в полном объеме. Так, он летает только в бизнес-классе.
От 4 до 6 миллионов рублей за выступление получают певцы Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и Дмитрий Билан. Они считаются сейчас самыми модными и востребованными на частных вечеринках. Возраст их аудитории – от 30 до 50 лет. Почти столько же стоит выступление рэпера Басты – от 4 до 5 миллионов рублей. Самые низкие расценки оказались у рэпера Элджея – он может выступить за 1 миллион рублей.
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