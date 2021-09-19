https://sputnik-georgia.ru/20210919/grigoriy-leps-oboshel-morgenshterna-po-gonoraram-259678592.html

Григорий Лепс обошел Моргенштерна по гонорарам

Григорий Лепс обошел Моргенштерна по гонорарам

Российский певец грузинского происхождения "переплюнул" популярного рэпера по гонорарам 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T07:19+0400

2021-09-19T07:19+0400

2021-09-19T07:19+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Цена за выступление на корпоративе Григория Лепса оказалась больше, чем у популярного рэпера Моргенштерна.Лепс согласен выступить на частном мероприятии за сумму до 7 миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда". Стоит отметить, что в эту сумму не входит райдер артиста, который включает его проживание и коллектива. "Дорогим" артистом считается и Стас Михайлов, у которого примерно такой же прейскурант.Алишер Моргенштерн готов спеть и за 5 миллионов, но только в случае выполнения райдера в полном объеме. Так, он летает только в бизнес-классе.От 4 до 6 миллионов рублей за выступление получают певцы Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Светлана Лобода и Дмитрий Билан. Они считаются сейчас самыми модными и востребованными на частных вечеринках. Возраст их аудитории – от 30 до 50 лет. Почти столько же стоит выступление рэпера Басты – от 4 до 5 миллионов рублей. Самые низкие расценки оказались у рэпера Элджея – он может выступить за 1 миллион рублей.Читайте также:

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григорий лепс, моргенштерн, российский шоу-бизнес