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Семейная драма в Квемо Картли: мужчина покончил с собой после нападения на жену
Семейная драма в Квемо Картли: мужчина покончил с собой после нападения на жену
Незначительно пострадала и дочь участников семейного конфликта, которая попыталась разнять родителей 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T18:28+0400
2021-12-05T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Мужчина, нанесший несколько ножевых ранений своей жене в селе Марткопи (35 км от Тбилиси, регион Квемо Картли), скончался в больнице, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.Как сообщили в ведомстве, следствие ведется по статье 117 Уголовного кодекса Грузии - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью члена семьи".Как стало известно Sputnik Грузия, в ходе ссоры мужчина нанес несколько ножевых ранений своей жене, после чего решил покончить с собой. Полученное ранение оказалось смертельным.Незначительно пострадала и дочь участников семейного конфликта, которая попыталась разнять родителей.По данным СМИ, состояние пострадавшей женщины тяжелое. Медики борются за ее жизнь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, семейное насилие

Семейная драма в Квемо Картли: мужчина покончил с собой после нападения на жену

18:28 05.12.2021
© Sputnik / STRINGERДомашнее насилие
Домашнее насилие - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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Незначительно пострадала и дочь участников семейного конфликта, которая попыталась разнять родителей
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Мужчина, нанесший несколько ножевых ранений своей жене в селе Марткопи (35 км от Тбилиси, регион Квемо Картли), скончался в больнице, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.
Как сообщили в ведомстве, следствие ведется по статье 117 Уголовного кодекса Грузии - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью члена семьи".
Как стало известно Sputnik Грузия, в ходе ссоры мужчина нанес несколько ножевых ранений своей жене, после чего решил покончить с собой. Полученное ранение оказалось смертельным.
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Незначительно пострадала и дочь участников семейного конфликта, которая попыталась разнять родителей.
По данным СМИ, состояние пострадавшей женщины тяжелое. Медики борются за ее жизнь.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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