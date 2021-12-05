https://sputnik-georgia.ru/20211205/semeynaya-drama-v-kvemo-kartli-muzhchina-pokonchil-s-soboy-posle-napadeniya-na-zhenu-262608262.html

Семейная драма в Квемо Картли: мужчина покончил с собой после нападения на жену

Семейная драма в Квемо Картли: мужчина покончил с собой после нападения на жену

Незначительно пострадала и дочь участников семейного конфликта, которая попыталась разнять родителей 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T18:28+0400

2021-12-05T18:28+0400

2021-12-05T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Мужчина, нанесший несколько ножевых ранений своей жене в селе Марткопи (35 км от Тбилиси, регион Квемо Картли), скончался в больнице, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.Как сообщили в ведомстве, следствие ведется по статье 117 Уголовного кодекса Грузии - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью члена семьи".Как стало известно Sputnik Грузия, в ходе ссоры мужчина нанес несколько ножевых ранений своей жене, после чего решил покончить с собой. Полученное ранение оказалось смертельным.Незначительно пострадала и дочь участников семейного конфликта, которая попыталась разнять родителей.По данным СМИ, состояние пострадавшей женщины тяжелое. Медики борются за ее жизнь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/pravitelstvo-gruzii-prisoedinilos-k-kampanii-protiv-nasiliya-k-zhenschinam-262374778.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, семейное насилие