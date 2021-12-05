https://sputnik-georgia.ru/20211205/tornike-shengeliya-v-simvolicheskoy-sbornoy-oseni-edinoy-ligi-vtb-262604405.html

Торнике Шенгелия в символической сборной осени Единой Лиги ВТБ

Торнике Шенгелия в символической сборной осени Единой Лиги ВТБ

В данный момент Шенгелия восстанавливается после травмы, полученной в игре за сборную Грузии против Украины 05.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия попал в осеннюю символическую сборную Единой Лиги ВТБ, составленную болельщиками.Голосование болельщиков еще продолжается, но Шенгелия застолбил за собой позицию тяжелого форварда в символической сборной.Помимо грузинского баскетболиста в лучшую пятерку также попали: Лоренцо Браун (разыгрывающий, УНИКС), Иван Стребков (атакующий защитник, "Нижний Новгород"), Антон Астапкович (легкий форвард, "Нижний Новгород"). Вакантными остаются места центрового и тренера.В нынешнем розыгрыше Единой Лиги ВТБ "армейцы" провели шесть матчей, в пяти из которых принял участие Шенгелия. В среднем за игру форвард набирает 12.4 очка, делает 4.6 подбора и отдает 4 результативные передачи.В данный момент Шенгелия восстанавливается после травмы, полученной в игре за сборную Грузии против Украины в отборочном матче ЧМ-2023. Ожидается, что форвард вернется на паркет 10 декабря в матче Евролиги против литовского "Жальгириса".Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211126/pered-igroy-za-sbornuyu-gruzii-shengeliya-pomog-tsska-pobedit-v-evrolige-262382893.html

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