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Торнике Шенгелия в символической сборной осени Единой Лиги ВТБ
Торнике Шенгелия в символической сборной осени Единой Лиги ВТБ
В данный момент Шенгелия восстанавливается после травмы, полученной в игре за сборную Грузии против Украины 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T14:03+0400
2021-12-05T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия попал в осеннюю символическую сборную Единой Лиги ВТБ, составленную болельщиками.Голосование болельщиков еще продолжается, но Шенгелия застолбил за собой позицию тяжелого форварда в символической сборной.Помимо грузинского баскетболиста в лучшую пятерку также попали: Лоренцо Браун (разыгрывающий, УНИКС), Иван Стребков (атакующий защитник, "Нижний Новгород"), Антон Астапкович (легкий форвард, "Нижний Новгород"). Вакантными остаются места центрового и тренера.В нынешнем розыгрыше Единой Лиги ВТБ "армейцы" провели шесть матчей, в пяти из которых принял участие Шенгелия. В среднем за игру форвард набирает 12.4 очка, делает 4.6 подбора и отдает 4 результативные передачи.В данный момент Шенгелия восстанавливается после травмы, полученной в игре за сборную Грузии против Украины в отборочном матче ЧМ-2023. Ожидается, что форвард вернется на паркет 10 декабря в матче Евролиги против литовского "Жальгириса".Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Торнике Шенгелия в символической сборной осени Единой Лиги ВТБ
14:03 05.12.2021 (обновлено: 14:11 05.12.2021)
В данный момент Шенгелия восстанавливается после травмы, полученной в игре за сборную Грузии против Украины
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik.
Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия попал в осеннюю символическую сборную Единой Лиги ВТБ
, составленную болельщиками.
Голосование болельщиков еще продолжается, но Шенгелия застолбил за собой позицию тяжелого форварда в символической сборной.
Помимо грузинского баскетболиста в лучшую пятерку также попали: Лоренцо Браун (разыгрывающий, УНИКС), Иван Стребков (атакующий защитник, "Нижний Новгород"), Антон Астапкович (легкий форвард, "Нижний Новгород"). Вакантными остаются места центрового и тренера.
В нынешнем розыгрыше Единой Лиги ВТБ "армейцы" провели шесть матчей, в пяти из которых принял участие Шенгелия. В среднем за игру форвард набирает 12.4 очка, делает 4.6 подбора и отдает 4 результативные передачи.
В данный момент Шенгелия восстанавливается после травмы, полученной в игре за сборную Грузии против Украины в отборочном матче ЧМ-2023. Ожидается, что форвард вернется на паркет 10 декабря в матче Евролиги против литовского "Жальгириса".
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
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