Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211205/tornike-shengeliya-v-simvolicheskoy-sbornoy-oseni-edinoy-ligi-vtb-262604405.html
Торнике Шенгелия в символической сборной осени Единой Лиги ВТБ
Торнике Шенгелия в символической сборной осени Единой Лиги ВТБ
В данный момент Шенгелия восстанавливается после травмы, полученной в игре за сборную Грузии против Украины 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T14:03+0400
2021-12-05T14:11+0400
спорт
новости
в мире
грузия
торнике шенгелия
баскетбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260393657_0:321:2743:1864_1920x0_80_0_0_743b769129851e2fffcd7877190dbd15.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия попал в осеннюю символическую сборную Единой Лиги ВТБ, составленную болельщиками.Голосование болельщиков еще продолжается, но Шенгелия застолбил за собой позицию тяжелого форварда в символической сборной.Помимо грузинского баскетболиста в лучшую пятерку также попали: Лоренцо Браун (разыгрывающий, УНИКС), Иван Стребков (атакующий защитник, "Нижний Новгород"), Антон Астапкович (легкий форвард, "Нижний Новгород"). Вакантными остаются места центрового и тренера.В нынешнем розыгрыше Единой Лиги ВТБ "армейцы" провели шесть матчей, в пяти из которых принял участие Шенгелия. В среднем за игру форвард набирает 12.4 очка, делает 4.6 подбора и отдает 4 результативные передачи.В данный момент Шенгелия восстанавливается после травмы, полученной в игре за сборную Грузии против Украины в отборочном матче ЧМ-2023. Ожидается, что форвард вернется на паркет 10 декабря в матче Евролиги против литовского "Жальгириса".Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211126/pered-igroy-za-sbornuyu-gruzii-shengeliya-pomog-tsska-pobedit-v-evrolige-262382893.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260393657_273:355:2284:1864_1920x0_80_0_0_bb179404d0e115fac48a6ccbfc946608.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, в мире, грузия, торнике шенгелия, баскетбол

Торнике Шенгелия в символической сборной осени Единой Лиги ВТБ

14:03 05.12.2021 (обновлено: 14:11 05.12.2021)
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Анадолу Эфес" - ЦСКА
Баскетбол. Евролига. Матч Анадолу Эфес - ЦСКА - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В данный момент Шенгелия восстанавливается после травмы, полученной в игре за сборную Грузии против Украины
ТБИЛИСИ, 5 дек – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия попал в осеннюю символическую сборную Единой Лиги ВТБ, составленную болельщиками.
Голосование болельщиков еще продолжается, но Шенгелия застолбил за собой позицию тяжелого форварда в символической сборной.
Помимо грузинского баскетболиста в лучшую пятерку также попали: Лоренцо Браун (разыгрывающий, УНИКС), Иван Стребков (атакующий защитник, "Нижний Новгород"), Антон Астапкович (легкий форвард, "Нижний Новгород"). Вакантными остаются места центрового и тренера.
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия (справа) и игрок Анадолу Эфеса Родриг Бьёбуа - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге
26 ноября, 11:16
В нынешнем розыгрыше Единой Лиги ВТБ "армейцы" провели шесть матчей, в пяти из которых принял участие Шенгелия. В среднем за игру форвард набирает 12.4 очка, делает 4.6 подбора и отдает 4 результативные передачи.
В данный момент Шенгелия восстанавливается после травмы, полученной в игре за сборную Грузии против Украины в отборочном матче ЧМ-2023. Ожидается, что форвард вернется на паркет 10 декабря в матче Евролиги против литовского "Жальгириса".
Шенгелия выступает за ЦСКА с лета прошлого года, куда он перешел из "Басконии", проведя в испанском клубе шесть сезонов. Срок соглашения между 30-летним грузинским баскетболистом и "армейцами" рассчитан на три года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:01Сиделка в Тбилиси, или История о пользе правильно формулировать свои мысли
15:42В Тбилиси и Кутаиси проходят акции протеста противников ковид-паспортов
15:01Расизм в королевстве? Принц Чарльз пришел в ярость после обвинений Гарри и Маркл
14:35На круизном лайнере у берегов США оказались зараженные коронавирусом
14:03Торнике Шенгелия в символической сборной осени Единой Лиги ВТБ
13:36Риск реинфицирования штаммом "омикрон" выше в три раза - Гамкрелидзе
12:31В Батуми появится скорая помощь на мотоциклах
11:28В центре Тбилиси горит жилой дом
11:06Необычные свадебные фото International Wedding Photographer Of The Year 2021
10:55Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 410
10:32Два несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве сверстника в Тбилиси
09:02Как Евразийский конгресс улучшит экономику стран ЕАЭС? - видео
09:01Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается
00:30Суд над Саакашвили: скандальный процесс на фоне протестов - фото
ВчераНеизвестные убили подростка в Тбилиси
ВчераВ Грузии не выявлено ни одного случая заражения штаммом "омикрон"
ВчераГрузинский боец смешанного стиля одержал победу в турнире Bellator MMA
ВчераВ Тбилиси оштрафовали и закрыли ночной клуб
ВчераЗемлетрясение в Сванети: Грузию трясет второй раз за сутки
ВчераСамолет Тель-Авив - Москва сменил курс из-за американского самолета-разведчика