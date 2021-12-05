https://sputnik-georgia.ru/20211205/v-tbilisi-i-kutaisi-prokhodyat-aktsii-protesta-protivnikov-kovid-pasportov-262605569.html

В Тбилиси и Кутаиси проходят акции протеста противников ковид-паспортов

В Тбилиси и Кутаиси проходят акции протеста противников ковид-паспортов

Участники акций готовы не допустить установления в стране "ковид-террора" 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. "Нет ковид-паспортам" и "Нет обязательной вакцинации" - под этими лозунгами в Тбилиси с площади Первой Республики началось шествие противников введение в стране системы "зеленых паспортов" к зданию парламента, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Для стимуляции процесса вакцинации Межведомственный координационный совет принял решение с 1 декабря ввести в стране систему ковид-паспортов. Только при наличии специального QR-кода жители Грузии смогут посещать ряд объектов: среди которых гостиницы, театры, кинотеатры, фитнес и спа-центры.На акциях протеста собрались несколько тысяч человек, среди них немало детей. В руках у протестующих барабаны и вувузелы. Многие из них пришли на акцию без защитных масок.По словам организатора акции Звиада Томарадзе, собравшиеся не допустят установления в стране "ковид-террора".Акция протеста против введения ковид-паспортов состоялась и в прошлое воскресенье. Тогда участники акции завершили свое шествие у здания Общественного вещателя Грузии на проспекте Костава. Собравшиеся обвинили СМИ в поддержке политики "ковид-террора".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211203/resheniya-po-kovid-pasportam-mogut-byt-peresmotreny---glava-minzdrava-gruzii-262563231.html

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