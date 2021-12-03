https://sputnik-georgia.ru/20211203/resheniya-po-kovid-pasportam-mogut-byt-peresmotreny---glava-minzdrava-gruzii-262563231.html

Решения по ковид-паспортам могут быть пересмотрены – глава Минздрава Грузии

Решения по ковид-паспортам могут быть пересмотрены – глава Минздрава Грузии

Специалисты Минздрава готовят новые рекомендации по сдерживанию распространения коронавируса в Грузии 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T10:49+0400

2021-12-03T10:49+0400

2021-12-03T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Механизмы использования ковид-паспортов могут быть пересмотрены и ужесточены, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире Первого канала.Зачем нужны две аппликации для ковид-паспорта: пояснения правительства>>С 1 декабря в Грузии начал действовать называемый "зеленый паспорт", который также признан ЕС. Без ковид-паспортов теперь не попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения. В частности, по словам Тикарадзе, могут быть пересмотрены сроки действия "зеленого статуса" для переболевших коронавирусом. На данный момент "зеленый статус" для них бессрочен."Опираясь на научную практику, мы считаем, что в бессрочности "зеленого статуса" есть определенный риск", – подчеркнула Тикарадзе.Китайские ученые нашли антитело для универсальной вакцины от коронавируса>>Бессрочным является и "зеленый статус" вакцинированных граждан. Ковид-паспорт также предоставляется тем, кто получил отрицательные результаты ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) и теста на антиген (24 часа).Оценивая общую эпидемиологическую ситуацию стране и последствия появления нового штамма коронавируса омикрон, министр отметила, что пока необходимости ужесточать ограничения не видит. Но в случая появления в стране нового штамма контроль и рекомендации Минздрава будут значительно ужесточены, добавила она.Со своей стороны директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что не разделяет "всеобщий ажиотаж" по поводу того, что новый штамм коронавируса "омикрон" опаснее, чем его предшественник из Индии.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность". Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки. Грузия ввела обязательный карантин для всех путешественников, прилетающих из зоны риска.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211202/omikron-poshel-gulyat-po-miru--novyy-shtamm-koronavirusa-poyavilsya-v-23-stranakh-262536411.html

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