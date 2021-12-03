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Решения по ковид-паспортам могут быть пересмотрены – глава Минздрава Грузии
Решения по ковид-паспортам могут быть пересмотрены – глава Минздрава Грузии
Специалисты Минздрава готовят новые рекомендации по сдерживанию распространения коронавируса в Грузии 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T10:49+0400
2021-12-03T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Механизмы использования ковид-паспортов могут быть пересмотрены и ужесточены, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире Первого канала.Зачем нужны две аппликации для ковид-паспорта: пояснения правительства&gt;&gt;С 1 декабря в Грузии начал действовать называемый "зеленый паспорт", который также признан ЕС. Без ковид-паспортов теперь не попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения. В частности, по словам Тикарадзе, могут быть пересмотрены сроки действия "зеленого статуса" для переболевших коронавирусом. На данный момент "зеленый статус" для них бессрочен."Опираясь на научную практику, мы считаем, что в бессрочности "зеленого статуса" есть определенный риск", – подчеркнула Тикарадзе.Китайские ученые нашли антитело для универсальной вакцины от коронавируса&gt;&gt;Бессрочным является и "зеленый статус" вакцинированных граждан. Ковид-паспорт также предоставляется тем, кто получил отрицательные результаты ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) и теста на антиген (24 часа).Оценивая общую эпидемиологическую ситуацию стране и последствия появления нового штамма коронавируса омикрон, министр отметила, что пока необходимости ужесточать ограничения не видит. Но в случая появления в стране нового штамма контроль и рекомендации Минздрава будут значительно ужесточены, добавила она.Со своей стороны директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что не разделяет "всеобщий ажиотаж" по поводу того, что новый штамм коронавируса "омикрон" опаснее, чем его предшественник из Индии.О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность". Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки. Грузия ввела обязательный карантин для всех путешественников, прилетающих из зоны риска.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Решения по ковид-паспортам могут быть пересмотрены – глава Минздрава Грузии

10:49 03.12.2021 (обновлено: 12:39 03.12.2021)
© Facebook / Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaЕкатерина Тикарадзе и Тамара Габуния
Екатерина Тикарадзе и Тамара Габуния - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© Facebook / Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
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Специалисты Минздрава готовят новые рекомендации по сдерживанию распространения коронавируса в Грузии
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Механизмы использования ковид-паспортов могут быть пересмотрены и ужесточены, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире Первого канала.
Зачем нужны две аппликации для ковид-паспорта: пояснения правительства>>
С 1 декабря в Грузии начал действовать называемый "зеленый паспорт", который также признан ЕС. Без ковид-паспортов теперь не попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.

"Наши профессионалы и эксперты подготовят рекомендации, которые будут представлены совету во вторник... Я не исключаю, что меры по "зеленым паспортам", а также другие механизмы исполнения будут значительно ужесточены", – заявила Тикарадзе.

В частности, по словам Тикарадзе, могут быть пересмотрены сроки действия "зеленого статуса" для переболевших коронавирусом. На данный момент "зеленый статус" для них бессрочен.
"Опираясь на научную практику, мы считаем, что в бессрочности "зеленого статуса" есть определенный риск", – подчеркнула Тикарадзе.
Китайские ученые нашли антитело для универсальной вакцины от коронавируса>>
Бессрочным является и "зеленый статус" вакцинированных граждан. Ковид-паспорт также предоставляется тем, кто получил отрицательные результаты ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) и теста на антиген (24 часа).
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Оценивая общую эпидемиологическую ситуацию стране и последствия появления нового штамма коронавируса омикрон, министр отметила, что пока необходимости ужесточать ограничения не видит. Но в случая появления в стране нового штамма контроль и рекомендации Минздрава будут значительно ужесточены, добавила она.
Со своей стороны директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявил, что не разделяет "всеобщий ажиотаж" по поводу того, что новый штамм коронавируса "омикрон" опаснее, чем его предшественник из Индии.

"Во-первых, предварительные данные показывают, что, да, "омикрон", вероятно, распространяется быстрее, чем "дельта". Во-вторых, он, вероятно, не вызывает более серьезных последствий и большей смертности, чем штамм "дельта". А способность вызывать серьезное течение болезни и более высокий уровень смертности намного важнее, чем легкая передача и быстрое распространение", – сказал Церцвадзе.

О новом штамме коронавируса B.1.1.529 стало известно в двадцатых числах ноября. Его выявили в Ботсване и ЮАР. По словам специалистов, этот вариант отличается тремя десятками мутаций в S-белке, необходимом для заражения клеток.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность". Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
ЕС и другие государства, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых стран Африки. Грузия ввела обязательный карантин для всех путешественников, прилетающих из зоны риска.
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