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Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года откроется матчем в Тбилиси
Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года откроется матчем в Тбилиси
Свой первый матч на чемпионате Европы сборная Грузии проведет с командой Бельгии 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T17:58+0400
2021-12-06T17:58+0400
2021-12-06T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Чемпионат Европы по баскетболу, который пройдет в 2022 году в четырех странах, откроется 1 сентября матчем в Тбилиси между сборными Испании и Болгарии. Календарь всего турнира опубликован на сайте FIBA.Встреча между действующими чемпионами мира – испанцами и болгарами, начнется в 15:30 по местному времени.Сборная Грузии также проведет свой первый матч 1 сентября. В 21:00 подопечные Ильяса Зуроса сыграют с командой Бельгии. Между двумя этими встречами состоится еще один матч группы "А". В 18:15 на паркет выйдут сборные Турции и России.Расписание матчей сборной Грузии в группе "А":В следующий раунд выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы.Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Германии, Италии и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды.Действующим победителем континентального первенства является сборная Словении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210429/Opredelilis-soperniki-sbornoy-Gruzii-na-chempionate-Evropy-po-basketbolu-251611889.html
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Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года откроется матчем в Тбилиси
17:58 06.12.2021 (обновлено: 18:08 06.12.2021)
Свой первый матч на чемпионате Европы сборная Грузии проведет с командой Бельгии
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik.
Чемпионат Европы по баскетболу, который пройдет в 2022 году в четырех странах, откроется 1 сентября матчем в Тбилиси между сборными Испании и Болгарии. Календарь всего турнира
опубликован на сайте FIBA.
Встреча между действующими чемпионами мира – испанцами и болгарами, начнется в 15:30 по местному времени.
Сборная Грузии также проведет свой первый матч 1 сентября. В 21:00 подопечные Ильяса Зуроса сыграют с командой Бельгии. Между двумя этими встречами состоится еще один матч группы "А". В 18:15 на паркет выйдут сборные Турции и России.
Расписание матчей сборной Грузии в группе "А":
1 сентября Бельгия – Грузия
3 сентября Грузия – Испания
4 сентября Турция – Грузия
6 сентября Грузия – Болгария
7 сентября Грузия – Россия
В следующий раунд выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы.
Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Германии, Италии и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды.
Действующим победителем континентального первенства является сборная Словении.
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