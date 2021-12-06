https://sputnik-georgia.ru/20211206/chempionat-evropy-po-basketbolu-2022-goda-otkroetsya-matchem-v-tbilisi-262633846.html

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года откроется матчем в Тбилиси

Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года откроется матчем в Тбилиси

Свой первый матч на чемпионате Европы сборная Грузии проведет с командой Бельгии 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T17:58+0400

2021-12-06T17:58+0400

2021-12-06T18:08+0400

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сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Чемпионат Европы по баскетболу, который пройдет в 2022 году в четырех странах, откроется 1 сентября матчем в Тбилиси между сборными Испании и Болгарии. Календарь всего турнира опубликован на сайте FIBA.Встреча между действующими чемпионами мира – испанцами и болгарами, начнется в 15:30 по местному времени.Сборная Грузии также проведет свой первый матч 1 сентября. В 21:00 подопечные Ильяса Зуроса сыграют с командой Бельгии. Между двумя этими встречами состоится еще один матч группы "А". В 18:15 на паркет выйдут сборные Турции и России.Расписание матчей сборной Грузии в группе "А":В следующий раунд выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы.Чемпионат Европы 2022 года пройдет в четырех странах – Грузии, Германии, Италии и Чехии. В турнире принимают участие 24 команды.Действующим победителем континентального первенства является сборная Словении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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