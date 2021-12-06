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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1778
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1778
За последние 24 часа от коронавируса скончались 63 человека, вылечились 3 234 пациента, а с начала пандемии – 809 830 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T10:45+0400
2021-12-06T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 778. Скончались 63 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 867 071 случай заражения.В Тбилиси и Кутаиси проходят акции протеста противников ковид-паспортов&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 234 человека, с начала пандемии – 809 830. Скончались 12 407.За сутки сделано 25 855 тестов, в том числе 16 445 на антиген и 9 410 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,88%, за последние 14 дней – 8,56%, за последние семь дней – 8,13%.К этому времени в Грузии сделано 2 238 070 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 674.В карантине в данное время находятся 36 человек, в стационарах – 6 455, в ковид-гостиницах – 1 121.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1778

10:45 06.12.2021 (обновлено: 11:04 06.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 63 человека, вылечились 3 234 пациента, а с начала пандемии – 809 830
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 778. Скончались 63 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 867 071 случай заражения.
В Тбилиси и Кутаиси проходят акции протеста противников ковид-паспортов>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 234 человека, с начала пандемии – 809 830. Скончались 12 407.
За сутки сделано 25 855 тестов, в том числе 16 445 на антиген и 9 410 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,88%, за последние 14 дней – 8,56%, за последние семь дней – 8,13%.
К этому времени в Грузии сделано 2 238 070 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 2 674.
В карантине в данное время находятся 36 человек, в стационарах – 6 455, в ковид-гостиницах – 1 121.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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