Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211206/desyatki-tysyach-abonentov-v-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-262638984.html
Десятки тысяч абонентов в Тбилиси останутся без воды на сутки
Десятки тысяч абонентов в Тбилиси останутся без воды на сутки
Причиной массового отключения воды станут технические работы для стабилизации водоснабжения 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T21:42+0400
2021-12-06T21:42+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
georgian water and power
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22811/80/228118071_0:32:3049:1747_1920x0_80_0_0_a74d00aa1dc33aa948a710cacbd7e723.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Жители столичных районов Исани, Чугурети и Надзаладеви останутся без воды на сутки во вторник. 7 декабря , сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power.Водоснабжение будет прекращено c 11:00 7 декабря до 11:00 до 8 декабря.Причиной массового отключения воды станут технические работы для стабилизации водоснабжения на водопропускном тоннеле Грмагеле-Самгори.Во время ремонтных работ компания обеспечит население водой до полного восстановления водоснабжения. Машины с цистернами объедут все улицы, жителей которых коснется отключение.С полным перечнем улиц можно ознакомиться на сайте GWP:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211126/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-262396158.html
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22811/80/228118071_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_7e0ea5672b106a402a4709329ca97b80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, тбилиси, georgian water and power

Десятки тысяч абонентов в Тбилиси останутся без воды на сутки

21:42 06.12.2021
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате.
Кран в ванной комнате. - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Причиной массового отключения воды станут технические работы для стабилизации водоснабжения
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Жители столичных районов Исани, Чугурети и Надзаладеви останутся без воды на сутки во вторник. 7 декабря , сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power.
Водоснабжение будет прекращено c 11:00 7 декабря до 11:00 до 8 декабря.
Причиной массового отключения воды станут технические работы для стабилизации водоснабжения на водопропускном тоннеле Грмагеле-Самгори.
Вода из-под крана - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
26 ноября, 16:46
Во время ремонтных работ компания обеспечит население водой до полного восстановления водоснабжения. Машины с цистернами объедут все улицы, жителей которых коснется отключение.
С полным перечнем улиц можно ознакомиться на сайте GWP:
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:03Рост экономики и сокращение госдолга - прогнозы премьера Грузии на 2022 год
ВчераДвижение в высокогорный регион Грузии частично восстановлено
ВчераРоссия определилась с квотами на работу для иностранцев в 2022 году
ВчераНа дорогу в Сванети обрушились гигантские камни - видео
ВчераКанатные дороги Тбилиси: место, стоимость, график
ВчераПожилую женщину на востоке Грузии насмерть сбила машина
ВчераДесятки тысяч абонентов в Тбилиси останутся без воды на сутки
ВчераЧего ждать от переговоров Путина и Байдена во вторник
Вчера"Мы никого не обманывали" - основатель TBC Bank Хазарадзе дал показания в суде
ВчераСемьи вынужденных переселенцев в Грузии узаконят жилплощадь
ВчераПодозреваемым в убийстве подростка в Тбилиси предъявлено обвинение
ВчераСлужба инспекции строительства будет создана в Рустави
ВчераПапа Римский заявил о намерении посетить Москву
ВчераБойкотирующая оппозиция сэкономила парламенту Грузии более миллиона лари
ВчераВечер музыки Габриэля Форе пройдет в столице Грузии
ВчераЧемпионат Европы по баскетболу 2022 года откроется матчем в Тбилиси
ВчераВ России выявили случаи заражения штаммом "омикрон"
ВчераВ Тбилиси прошла акция против новых учебников по истории Грузии
ВчераВ Тбилиси станции метро "превратят" в галереи современного искусства
ВчераТяжба с Интер РАО не повлияет на энерготарифы в Грузии - глава Минэкономики