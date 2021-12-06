https://sputnik-georgia.ru/20211206/desyatki-tysyach-abonentov-v-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-262638984.html

Десятки тысяч абонентов в Тбилиси останутся без воды на сутки

Десятки тысяч абонентов в Тбилиси останутся без воды на сутки

Причиной массового отключения воды станут технические работы для стабилизации водоснабжения 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T21:42+0400

2021-12-06T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Жители столичных районов Исани, Чугурети и Надзаладеви останутся без воды на сутки во вторник. 7 декабря , сообщает водораспределительная компания Georgian Water and Power.Водоснабжение будет прекращено c 11:00 7 декабря до 11:00 до 8 декабря.Причиной массового отключения воды станут технические работы для стабилизации водоснабжения на водопропускном тоннеле Грмагеле-Самгори.Во время ремонтных работ компания обеспечит население водой до полного восстановления водоснабжения. Машины с цистернами объедут все улицы, жителей которых коснется отключение.С полным перечнем улиц можно ознакомиться на сайте GWP:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211126/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-262396158.html

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общество, новости, грузия, тбилиси, georgian water and power