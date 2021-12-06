https://sputnik-georgia.ru/20211206/inspektsiya-truda-gruzii-predupredila-vladeltsev-obektov-pitaniya-262611450.html

Инспекция труда Грузии предупредила владельцев объектов питания

Инспекция труда Грузии предупредила владельцев объектов питания

Ковид-тестирование правомочно проводить только имеющее на то разрешение лицо или лаборатория, напоминает Инспекция 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T07:01+0400

2021-12-06T07:01+0400

2021-12-06T08:45+0400

общество

новости

грузия

департамент инспектирования труда грузии

ресторан

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23126/72/231267288_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_934ea6e5ca153c491506f80a28f62e88.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Администрация ряда объектов питания при отсутствии у посетителей "ковид-паспортов" проводит им экспресс-тестирование на наличие коронавируса прямо на месте, что недопустимо, говорится в заявлении Инспекции труда при Минздраве Грузии.С 1 декабря в Грузии действует система ковид-паспортов. Без наличия специального QR-кода гражданам и гостям страны не удастся попасть в объекты питания, гостиницы, театры, музеи, канатки на горнолыжных курортах, фитнес-центры.В инспекции разъясняют, что ковид-паспорт получают те лица, которые либо прошли полный курс вакцинации, либо переболели коронавирусом или же получили отрицательный результат ПЦР-теста (действителен в течение 72 часов) или теста на антиген (пригоден в течение 24 часов). Проводить ковид-тестирование могут лишь получившие соответствующее разрешение лаборатории.Для вакцинированных и переболевших коронавирусом лиц срок действия ковид-паспортов не ограничен и является бессрочным. Однако Межведомственный координационный совет планирует пересмотреть этот пункт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211205/inspektsiya-truda-gruzii-prodolzhit-shtrafovat-samovolno-otkryvshiesya-nochnye-kluby-262610157.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, департамент инспектирования труда грузии, ресторан, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса