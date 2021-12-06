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Инспекция труда Грузии предупредила владельцев объектов питания
Инспекция труда Грузии предупредила владельцев объектов питания
Ковид-тестирование правомочно проводить только имеющее на то разрешение лицо или лаборатория, напоминает Инспекция 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T07:01+0400
2021-12-06T07:01+0400
2021-12-06T08:45+0400
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департамент инспектирования труда грузии
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Администрация ряда объектов питания при отсутствии у посетителей "ковид-паспортов" проводит им экспресс-тестирование на наличие коронавируса прямо на месте, что недопустимо, говорится в заявлении Инспекции труда при Минздраве Грузии.С 1 декабря в Грузии действует система ковид-паспортов. Без наличия специального QR-кода гражданам и гостям страны не удастся попасть в объекты питания, гостиницы, театры, музеи, канатки на горнолыжных курортах, фитнес-центры.В инспекции разъясняют, что ковид-паспорт получают те лица, которые либо прошли полный курс вакцинации, либо переболели коронавирусом или же получили отрицательный результат ПЦР-теста (действителен в течение 72 часов) или теста на антиген (пригоден в течение 24 часов). Проводить ковид-тестирование могут лишь получившие соответствующее разрешение лаборатории.Для вакцинированных и переболевших коронавирусом лиц срок действия ковид-паспортов не ограничен и является бессрочным. Однако Межведомственный координационный совет планирует пересмотреть этот пункт.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20211205/inspektsiya-truda-gruzii-prodolzhit-shtrafovat-samovolno-otkryvshiesya-nochnye-kluby-262610157.html
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общество, новости, грузия, департамент инспектирования труда грузии, ресторан, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Инспекция труда Грузии предупредила владельцев объектов питания
07:01 06.12.2021 (обновлено: 08:45 06.12.2021)
Ковид-тестирование правомочно проводить только имеющее на то разрешение лицо или лаборатория, напоминает Инспекция
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik.
Администрация ряда объектов питания при отсутствии у посетителей "ковид-паспортов" проводит им экспресс-тестирование на наличие коронавируса прямо на месте, что недопустимо, говорится в заявлении
Инспекции труда при Минздраве Грузии.
С 1 декабря в Грузии действует система ковид-паспортов. Без наличия специального QR-кода гражданам и гостям страны не удастся попасть в объекты питания, гостиницы, театры, музеи, канатки на горнолыжных курортах, фитнес-центры.
"Инспекция труда разъясняет и призывает соответствующие объекты питания не заблуждаться и не использовать подобный метод обслуживания, так как ковид-тестирование правомочно проводить имеющее на то разрешение и квалификацию лицо/ лаборатория", – говорится в заявлении.
В инспекции разъясняют, что ковид-паспорт получают те лица, которые либо прошли полный курс вакцинации, либо переболели коронавирусом или же получили отрицательный результат ПЦР-теста (действителен в течение 72 часов) или теста на антиген (пригоден в течение 24 часов). Проводить ковид-тестирование могут лишь получившие соответствующее разрешение лаборатории.
Для вакцинированных и переболевших коронавирусом лиц срок действия ковид-паспортов не ограничен и является бессрочным. Однако Межведомственный координационный совет планирует пересмотреть этот пункт.
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