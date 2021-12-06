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Новое предприятие по переработке цитрусовых открылось в Аджарии

Новое предприятие по переработке цитрусовых открылось в Аджарии

В текущем сезоне предприятие получит и переработает до 500 тонн цитрусовых, которые будут экспортированы на внешние рынки 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T07:32+0400

2021-12-06T07:32+0400

2021-12-06T08:44+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Новое предприятие по приему, сортировке и упаковке цитрусовых открылось в поселке Мухаэстатэ (Кобулетский район) в Аджарии.По информации Аджарского телевидения, предприятие будет работать в 24-часовом режиме и за сутки сможет принять не менее 40 тонн цитрусов.Планируется, что в текущем сезоне предприятие получит и переработает до 500 тонн цитрусовых, которые будут экспортированы на рынки таких стран, как Россия, Армения, Узбекистан и Казахстан.На предприятии трудоустроено около 60 местных жителей."Проект оправдывает себя. Мы помогли предприятию обновить и приобрести новый инвентарь. На следующий год мы увеличили бюджет, и финансирование государства получат до 30 новых и уже работающих предприятий", – заявил глава Минсельхоза Аджарии Георгий Сурманидзе.В рамках грантовой программы "Поддержка развития сельского предпринимательства" предприятие получило от государства 88 тысяч лари (около 29 тысяч долларов).По данным на 1 декабря, лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 5 153 тонны цитрусовых. В Армению было отправлено 2 221 тонна, Украину – 651 тонна, Молдову – 141 тонна, Казахстан – 61 тонна, Кыргызстан – 60 тонн, Словению – 50 тонн, а также 39 тонн в другие страны.

https://sputnik-georgia.ru/20211201/eksport-mandarinov-iz-gruzii-vyros-v-dva-raza-262483117.html

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