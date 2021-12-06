https://sputnik-georgia.ru/20211206/novoe-predpriyatie-po-pererabotke-tsitrusovykh-otkrylos-v-adzharii-262611281.html
Новое предприятие по переработке цитрусовых открылось в Аджарии
Новое предприятие по переработке цитрусовых открылось в Аджарии
В текущем сезоне предприятие получит и переработает до 500 тонн цитрусовых, которые будут экспортированы на внешние рынки 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T07:32+0400
2021-12-06T07:32+0400
2021-12-06T08:44+0400
экономика
новости
грузия
аджария
мандарины
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23438/46/234384670_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_19457ab47542ee672d0043034659109f.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Новое предприятие по приему, сортировке и упаковке цитрусовых открылось в поселке Мухаэстатэ (Кобулетский район) в Аджарии.По информации Аджарского телевидения, предприятие будет работать в 24-часовом режиме и за сутки сможет принять не менее 40 тонн цитрусов.Планируется, что в текущем сезоне предприятие получит и переработает до 500 тонн цитрусовых, которые будут экспортированы на рынки таких стран, как Россия, Армения, Узбекистан и Казахстан.На предприятии трудоустроено около 60 местных жителей."Проект оправдывает себя. Мы помогли предприятию обновить и приобрести новый инвентарь. На следующий год мы увеличили бюджет, и финансирование государства получат до 30 новых и уже работающих предприятий", – заявил глава Минсельхоза Аджарии Георгий Сурманидзе.В рамках грантовой программы "Поддержка развития сельского предпринимательства" предприятие получило от государства 88 тысяч лари (около 29 тысяч долларов).По данным на 1 декабря, лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 5 153 тонны цитрусовых. В Армению было отправлено 2 221 тонна, Украину – 651 тонна, Молдову – 141 тонна, Казахстан – 61 тонна, Кыргызстан – 60 тонн, Словению – 50 тонн, а также 39 тонн в другие страны.
https://sputnik-georgia.ru/20211201/eksport-mandarinov-iz-gruzii-vyros-v-dva-raza-262483117.html
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23438/46/234384670_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_c047c2897276e7d5a05bc6265f7bddea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, аджария, мандарины, сельское хозяйство
Новое предприятие по переработке цитрусовых открылось в Аджарии
07:32 06.12.2021 (обновлено: 08:44 06.12.2021)
В текущем сезоне предприятие получит и переработает до 500 тонн цитрусовых, которые будут экспортированы на внешние рынки
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Новое предприятие по приему, сортировке и упаковке цитрусовых открылось в поселке Мухаэстатэ (Кобулетский район) в Аджарии.
По информации Аджарского телевидения
, предприятие будет работать в 24-часовом режиме и за сутки сможет принять не менее 40 тонн цитрусов.
Планируется, что в текущем сезоне предприятие получит и переработает до 500 тонн цитрусовых, которые будут экспортированы на рынки таких стран, как Россия, Армения, Узбекистан и Казахстан.
На предприятии трудоустроено около 60 местных жителей.
"Проект оправдывает себя. Мы помогли предприятию обновить и приобрести новый инвентарь. На следующий год мы увеличили бюджет, и финансирование государства получат до 30 новых и уже работающих предприятий", – заявил глава Минсельхоза Аджарии Георгий Сурманидзе.
В рамках грантовой программы "Поддержка развития сельского предпринимательства" предприятие получило от государства 88 тысяч лари (около 29 тысяч долларов).
По данным на 1 декабря, лидером по импорту грузинских мандаринов вновь является Россия, куда было вывезено 5 153 тонны цитрусовых. В Армению было отправлено 2 221 тонна, Украину – 651 тонна, Молдову – 141 тонна, Казахстан – 61 тонна, Кыргызстан – 60 тонн, Словению – 50 тонн, а также 39 тонн в другие страны.