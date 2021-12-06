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Ограничения без режима ЧП: правительство Грузии сможет еще год вводить ковид-запреты
Ограничения без режима ЧП: правительство Грузии сможет еще год вводить ковид-запреты
Согласно закону, правительство имеет право ограничивать передвижение граждан, их трудовую и экономическую активность 06.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Действие поправок в закон "Об общественном здравоохранении", дающих правительству право вводить ограничения во время пандемии коронавируса без объявления чрезвычайного положения, могут продлиться на год – до 1 января 2023 года.Соответствующие поправки, инициаторами которых являются депутаты от парламентского большинства, представлены на заседании бюро.Действие закона было определено до 1 января 2022 года. Как разъясняют инициаторы, цель продления срока – сохранение правовых механизмов, которые служат препятствованию распространения коронавируса и правильному управлению процессом.Поправки, предоставляющие право правительству временно вводить ограничения во время пандемии и регулировать без согласия парламента вопросы деятельности государственных ведомств, были приняты 22 мая 2020 года, когда истекал срок действия чрезвычайного положения из-за сохраняющейся угрозы коронавируса, сроком до 15 июля. В июле законодательный орган продлил поправки еще до 1 января 2021 года. А затем еще на год.Согласно действующему закону, исходя из ситуации и необходимости, правительство имеет право ограничивать передвижение граждан, их трудовую и экономическую активность, запретить проведение массовых социальных мероприятий и т. д.В то же время вводимые правительством ограничения должны соответствовать Конституции Грузии и быть обусловлены законом или нормативным актом. Их можно вводить, только если они необходимы для общества и не носят дискриминационный характер.Ограничения обязательно должны быть пропорциональными, а приносимая ими польза превышать ущерб, и они не должны нарушать Европейскую конвенцию по правам человека.Власти также имеют право отправлять людей в карантин или в изоляцию. Однако каждый отправляемый в изоляцию или карантин будет иметь право на адвоката, иметь право сообщить близким и работодателю о месте нахождения, знать причины отправки в карантин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Ограничения без режима ЧП: правительство Грузии сможет еще год вводить ковид-запреты

14:14 06.12.2021 (обновлено: 14:16 06.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии. Зал заседаний. Открытие осенней сессии
Парламент Грузии. Зал заседаний. Открытие осенней сессии - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Согласно закону, правительство имеет право ограничивать передвижение граждан, их трудовую и экономическую активность
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Действие поправок в закон "Об общественном здравоохранении", дающих правительству право вводить ограничения во время пандемии коронавируса без объявления чрезвычайного положения, могут продлиться на год – до 1 января 2023 года.
Соответствующие поправки, инициаторами которых являются депутаты от парламентского большинства, представлены на заседании бюро.
Действие закона было определено до 1 января 2022 года. Как разъясняют инициаторы, цель продления срока – сохранение правовых механизмов, которые служат препятствованию распространения коронавируса и правильному управлению процессом.
Поправки, предоставляющие право правительству временно вводить ограничения во время пандемии и регулировать без согласия парламента вопросы деятельности государственных ведомств, были приняты 22 мая 2020 года, когда истекал срок действия чрезвычайного положения из-за сохраняющейся угрозы коронавируса, сроком до 15 июля. В июле законодательный орган продлил поправки еще до 1 января 2021 года. А затем еще на год.
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Согласно действующему закону, исходя из ситуации и необходимости, правительство имеет право ограничивать передвижение граждан, их трудовую и экономическую активность, запретить проведение массовых социальных мероприятий и т. д.
В то же время вводимые правительством ограничения должны соответствовать Конституции Грузии и быть обусловлены законом или нормативным актом. Их можно вводить, только если они необходимы для общества и не носят дискриминационный характер.
Ограничения обязательно должны быть пропорциональными, а приносимая ими польза превышать ущерб, и они не должны нарушать Европейскую конвенцию по правам человека.
Власти также имеют право отправлять людей в карантин или в изоляцию. Однако каждый отправляемый в изоляцию или карантин будет иметь право на адвоката, иметь право сообщить близким и работодателю о месте нахождения, знать причины отправки в карантин.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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