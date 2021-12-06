https://sputnik-georgia.ru/20211206/podozrevaemym-v-ubiystve-podrostka-v-tbilisi-predyavleno-obvinenie-262636607.html
Подозреваемым в убийстве подростка в Тбилиси предъявлено обвинение
Подозреваемым в убийстве подростка в Тбилиси предъявлено обвинение
Один из задержанных обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T20:05+0400
2021-12-06T20:05+0400
2021-12-06T20:07+0400
происшествия
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грузия
тбилиси
убийство
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве несовершеннолетнего, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также в недонесении об особо тяжком преступлении двум подросткам, говорится в заявлении ведомства.Следствие установило, что в ходе ссоры вечером в субботу, 4 декабря, в столичном районе Санзона один из задержанных нанес удар холодным оружием 15-летнему подростку и скрылся с места преступления. Вместе с предполагаемым убийцей находился второй задержанный, который, как предполагает следствие, стал свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию. Раненый подросток скончался вскоре после госпитализации в Первую университетскую клинику.Два несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве сверстника в Тбилиси >>Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок для избрания задержания в качестве меры пресечения в отношении обвиняемых. Уголовное дело находится в стадии расследования.По словам адвоката обвиняемого в умышленном убийстве несовершеннолетнего Гоги Богверадзе, оба обвиняемых не признают своей вины и хранят молчание.По одной из версий СМИ, конфликт между подростками завязался из-за девушки. Убитый 15-летний Давид Кравеишвили жил с матерью в съемной квартире в районе Санзона. Несколько лет назад он потерял отца.СМИ также утверждают, что следствие пока не обнаружило орудие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, убийство, генеральная прокуратура грузии
Подозреваемым в убийстве подростка в Тбилиси предъявлено обвинение
20:05 06.12.2021 (обновлено: 20:07 06.12.2021)
Один из задержанных обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik.
Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве несовершеннолетнего, совершенном при отягчающих обстоятельствах, а также в недонесении об особо тяжком преступлении двум подросткам, говорится в заявлении
ведомства.
Следствие установило, что в ходе ссоры вечером в субботу, 4 декабря, в столичном районе Санзона один из задержанных нанес удар холодным оружием 15-летнему подростку и скрылся с места преступления.
Вместе с предполагаемым убийцей находился второй задержанный, который, как предполагает следствие, стал свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию. Раненый подросток скончался вскоре после госпитализации в Первую университетскую клинику.
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок для избрания задержания в качестве меры пресечения в отношении обвиняемых. Уголовное дело находится в стадии расследования.
По словам адвоката обвиняемого в умышленном убийстве несовершеннолетнего Гоги Богверадзе, оба обвиняемых не признают своей вины и хранят молчание.
По одной из версий СМИ, конфликт между подростками завязался из-за девушки. Убитый 15-летний Давид Кравеишвили жил с матерью в съемной квартире в районе Санзона. Несколько лет назад он потерял отца.
СМИ также утверждают, что следствие пока не обнаружило орудие преступления.
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