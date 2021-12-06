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Пожилую женщину на востоке Грузии насмерть сбила машина

Пожилую женщину на востоке Грузии насмерть сбила машина

Женщину сбил автомобиль при переходе дороги, после чего ее переехала другая машина 06.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Пожилая женщина погибла в результате ДТП в Гурджаанском районе Кахети, информацию Sputnik Грузия подтвердили в пресс-службе МВД страны.По данным пресс-службы ведомства, по факту происшествия начато расследование.По информации местных СМИ, авария произошла на центральной трассе в селе Мукузани. 87-летнюю женщину сбил автомобиль при переходе дороги, после чего ее переехала другая машина. Пострадавшая скончалась на месте.На месте ДТП мобилизованы криминалисты.По данным МВД, в авариях на дорогах Грузии в период с 1 января по 30 сентября погибли 305 и пострадали 5,7 тысячи человек. Самым распространенным типом аварий в Грузии были аварии с участием движущихся транспортных средств. За указанный период 2 105 таких аварий унесли жизни 78 человек, еще 3 006 – пострадали.На втором месте среди самых распространенных в Грузии аварий – наезд на пешехода. В трех кварталах 2021 года было зафиксировано 648 подобных фактов, в которых погибли 44 и пострадали 656 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211121/peshekhod-skonchalsya-v-rezultate-dtp-na-zapade-gruzii-262264738.html

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