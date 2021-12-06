https://sputnik-georgia.ru/20211206/semi-vynuzhdennykh-pereselentsev-v-gruzii-uzakonyat-zhilploschad-262636882.html

Семьи вынужденных переселенцев в Грузии узаконят жилплощадь

Семьи вынужденных переселенцев в Грузии узаконят жилплощадь

Узаконить жилье лица определенных категорий могут по символичной цене в один лари 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T20:23+0400

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общество

новости

грузия

жилье для вынужденных переселенцев

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Правительство Грузии передаст в законную собственность жилплощадь 122 семьям (321 человек), проживающим в Тбилиси и Кобулети (регион Аджария), заявила глава Минэкономики Натия Турнава на брифинге после заседания правительства.Соответствующее постановление утвердили на заседании правительства. Узаконить жилье семьи смогут по символичной цене в один лари.Турнава подчеркнула, что это не единственное решение, связанное с узакониванием площадей. Периодически аналогичные решения принимаются в отношении разных социальных групп, будь то вынужденные переселенцы или социально незащищенные люди."Это люди, которые годами живут по тому или иному адресу, но до сих пор, к сожалению, законно не владели жилыми помещениями. Мы систематически решаем эту проблему, и этот процесс будет продолжаться", - отметила министр.На сегодняшний день в Грузии проживают порядка 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных центральным властям Грузии территорий — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем — государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211102/v-gruzii-obyavlen-tender-na-zakupku-zhilya-dlya-vynuzhdennykh-pereselentsev-261717929.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев, натия турнава