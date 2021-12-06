https://sputnik-georgia.ru/20211206/skandal-s-uchebnikami-minobrazovaniya-gruzii-otvetilo-na-obvineniya-262625536.html

Скандал с учебниками: Минобразования Грузии ответило на обвинения

Скандал с учебниками: Минобразования Грузии ответило на обвинения

Министерство образования считает, что новейшая история Грузии в учебниках для девятого класса изложена правильно и компетентно 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T16:01+0400

2021-12-06T16:01+0400

2021-12-06T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Исторические процессы в учебниках истории для IX класса описаны правильно, компетентно и многосторонне, говорится в заявлении министерства образования и науки Грузии.Часть общественности требует изъять из программы новые учебники по истории для девятого класса. Претензии касаются глав, которые касаются "революции роз" и миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Критики считают, что учебники носят пропагандистский характер и в них восхваляются действующие власти, в то время как роль "революции роз" в новейшей истории Грузии занижена и представлена в негативном контексте.Учебник истории: чему учат грузинских школьников о Второй мировой войне>>Накануне лидер оппозиционной партии "Дроа" , депутат парламента Грузии Элене Хоштария объявила о начале кампании против включения в школьные учебники материалов об Иванишвили. Хоштария заявляет, что прибегнет к разным формам протеста и не прекратит выступления до тех пор, пока не добьется своего.Ранее на своей странице депутат опубликовала фото из учебника для 9 класса, где в одной из глав Иванишвили был отведен целый параграф.Согласно учебнику, выражением того, что "демократические тенденции в Грузии приняли необратимый характер", являются парламентские выборы 2012 года. В тот год правящая партия "Национальное движение" проиграла и победила оппозиционная "Грузинская мечта"."Главой правительства, премьер-министром стал основатель "Грузинской мечты", известный благотворитель и меценат Бидзина Иванишвили. Несмотря на смену власти, Грузия не свернула с европейского курса, а напротив, интеграция еще больше углубилась. Грузия стала ассоциированным членом Евросоюза", - сказано в учебнике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, история, учебники, минобразования грузии, школа