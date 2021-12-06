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Скандал с учебниками: Минобразования Грузии ответило на обвинения
Скандал с учебниками: Минобразования Грузии ответило на обвинения
Министерство образования считает, что новейшая история Грузии в учебниках для девятого класса изложена правильно и компетентно 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T16:01+0400
2021-12-06T17:52+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Исторические процессы в учебниках истории для IX класса описаны правильно, компетентно и многосторонне, говорится в заявлении министерства образования и науки Грузии.Часть общественности требует изъять из программы новые учебники по истории для девятого класса. Претензии касаются глав, которые касаются "революции роз" и миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Критики считают, что учебники носят пропагандистский характер и в них восхваляются действующие власти, в то время как роль "революции роз" в новейшей истории Грузии занижена и представлена в негативном контексте.Учебник истории: чему учат грузинских школьников о Второй мировой войне&gt;&gt;Накануне лидер оппозиционной партии "Дроа" , депутат парламента Грузии Элене Хоштария объявила о начале кампании против включения в школьные учебники материалов об Иванишвили. Хоштария заявляет, что прибегнет к разным формам протеста и не прекратит выступления до тех пор, пока не добьется своего.Ранее на своей странице депутат опубликовала фото из учебника для 9 класса, где в одной из глав Иванишвили был отведен целый параграф.Согласно учебнику, выражением того, что "демократические тенденции в Грузии приняли необратимый характер", являются парламентские выборы 2012 года. В тот год правящая партия "Национальное движение" проиграла и победила оппозиционная "Грузинская мечта"."Главой правительства, премьер-министром стал основатель "Грузинской мечты", известный благотворитель и меценат Бидзина Иванишвили. Несмотря на смену власти, Грузия не свернула с европейского курса, а напротив, интеграция еще больше углубилась. Грузия стала ассоциированным членом Евросоюза", - сказано в учебнике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, история, учебники, минобразования грузии, школа

Скандал с учебниками: Минобразования Грузии ответило на обвинения

16:01 06.12.2021 (обновлено: 17:52 06.12.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМинистерство образования Грузии
Министерство образования Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Министерство образования считает, что новейшая история Грузии в учебниках для девятого класса изложена правильно и компетентно
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Исторические процессы в учебниках истории для IX класса описаны правильно, компетентно и многосторонне, говорится в заявлении министерства образования и науки Грузии.
Часть общественности требует изъять из программы новые учебники по истории для девятого класса. Претензии касаются глав, которые касаются "революции роз" и миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Критики считают, что учебники носят пропагандистский характер и в них восхваляются действующие власти, в то время как роль "революции роз" в новейшей истории Грузии занижена и представлена в негативном контексте.
Учебник истории: чему учат грузинских школьников о Второй мировой войне>>
"В обоих грифированных учебниках истории один абзац посвящен смене власти в результате выборов 2012 год, когда к власти пришла "Грузинская мечта" вместо партии "Национальное движение". В учебниках рассказывается о всех политических лидерах за годы независимости и о периоде их деятельности... Исторические процессы описаны правильно, компетентно и многосторонне", - разъясняют в ведомстве.
Накануне лидер оппозиционной партии "Дроа" , депутат парламента Грузии Элене Хоштария объявила о начале кампании против включения в школьные учебники материалов об Иванишвили. Хоштария заявляет, что прибегнет к разным формам протеста и не прекратит выступления до тех пор, пока не добьется своего.
Ранее на своей странице депутат опубликовала фото из учебника для 9 класса, где в одной из глав Иванишвили был отведен целый параграф.
Согласно учебнику, выражением того, что "демократические тенденции в Грузии приняли необратимый характер", являются парламентские выборы 2012 года. В тот год правящая партия "Национальное движение" проиграла и победила оппозиционная "Грузинская мечта".
"Главой правительства, премьер-министром стал основатель "Грузинской мечты", известный благотворитель и меценат Бидзина Иванишвили. Несмотря на смену власти, Грузия не свернула с европейского курса, а напротив, интеграция еще больше углубилась. Грузия стала ассоциированным членом Евросоюза", - сказано в учебнике.
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