https://sputnik-georgia.ru/20211206/sluzhba-inspektsii-stroitelstva-budet-sozdana-v-rustavi-262636433.html

Служба инспекции строительства будет создана в Рустави

Служба инспекции строительства будет создана в Рустави

Строительство должно вестись так, чтобы ни окружающая среда, ни занятые люди не были под угрозой, заявила мэр 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T19:47+0400

2021-12-06T19:47+0400

2021-12-06T20:05+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Новая Служба муниципальной инспекции будет создана при мэрии Рустави (Восточная Грузия), заявила новый мэр города Нино Лацабидзе.По данным инспекции труда, в первом квартале 2021 года число погибших в результате несчастных случаев на производстве на 75% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За отчетный период на 27% снизилось и количество несчастных случаев с тяжелыми последствиямиПо ее словам, муниципальная инспекция будет контролировать такие области, как соблюдение правил строительства и техники безопасности. Процесс строительства будет вестись с соблюдением закона, чтобы ни окружающая среда, ни занятые на строительстве люди не были под угрозой.По словам мэра Рустави, на кадрах, снятых во время строительства, которые часто выкладывают в соцсети, видно, как нарушаются технические нормы и нормы безопасности.Как отметила Лацабидзе, будет укреплена материально-техническая база Службы инспекции, куплена новая форма, наплечные камеры и автомобили.В Грузии многие годы серьезно стояла проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве. С каждым годом статистика случаев смертей и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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