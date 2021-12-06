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Служба инспекции строительства будет создана в Рустави
Служба инспекции строительства будет создана в Рустави
Строительство должно вестись так, чтобы ни окружающая среда, ни занятые люди не были под угрозой, заявила мэр 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T19:47+0400
2021-12-06T19:47+0400
2021-12-06T20:05+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Новая Служба муниципальной инспекции будет создана при мэрии Рустави (Восточная Грузия), заявила новый мэр города Нино Лацабидзе.По данным инспекции труда, в первом квартале 2021 года число погибших в результате несчастных случаев на производстве на 75% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За отчетный период на 27% снизилось и количество несчастных случаев с тяжелыми последствиямиПо ее словам, муниципальная инспекция будет контролировать такие области, как соблюдение правил строительства и техники безопасности. Процесс строительства будет вестись с соблюдением закона, чтобы ни окружающая среда, ни занятые на строительстве люди не были под угрозой.По словам мэра Рустави, на кадрах, снятых во время строительства, которые часто выкладывают в соцсети, видно, как нарушаются технические нормы и нормы безопасности.Как отметила Лацабидзе, будет укреплена материально-техническая база Службы инспекции, куплена новая форма, наплечные камеры и автомобили.В Грузии многие годы серьезно стояла проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве. С каждым годом статистика случаев смертей и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Служба инспекции строительства будет создана в Рустави
19:47 06.12.2021 (обновлено: 20:05 06.12.2021)
Строительство должно вестись так, чтобы ни окружающая среда, ни занятые люди не были под угрозой, заявила мэр
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Новая Служба муниципальной инспекции будет создана при мэрии Рустави (Восточная Грузия), заявила новый мэр города Нино Лацабидзе.
По данным инспекции труда, в первом квартале 2021 года число погибших в результате несчастных случаев на производстве на 75% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За отчетный период на 27% снизилось и количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями
"Мы считаем, что служба инспекции должна быть одной из самых успешных, для этого планируется ребрендинг и развитие службы. В этом направлении у нас имеется несколько законодательных инициатив", - сказала Лацабидзе.
По ее словам, муниципальная инспекция будет контролировать такие области, как соблюдение правил строительства и техники безопасности. Процесс строительства будет вестись с соблюдением закона, чтобы ни окружающая среда, ни занятые на строительстве люди не были под угрозой.
По словам мэра Рустави, на кадрах, снятых во время строительства, которые часто выкладывают в соцсети, видно, как нарушаются технические нормы и нормы безопасности.
Как отметила Лацабидзе, будет укреплена материально-техническая база Службы инспекции, куплена новая форма, наплечные камеры и автомобили.
В Грузии многие годы серьезно стояла проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве. С каждым годом статистика случаев смертей и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили.
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