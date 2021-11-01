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Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика
Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика
Больше половины построенных объектов в первом полугодии 2021 года приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T09:01+0400
2021-11-01T09:01+0400
2021-11-01T09:06+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В январе-сентябре 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 708 объектов общей площадью 1 155,4 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 18,1%, а площадь снизилась на 3,4%.Экономический рост в Грузии бьет рекорды – данные статистики >>Больше половины построенных объектов за девять месяцев 2021 года приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.В Грузии в январе-сентябре 2021 года муниципальными органами власти было выдано 7,4 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, число выданных разрешений выросло на 6,5%, а площадь предполагаемого строительства – на 36,9%.Правительство Грузии запускает государственную программу льготных ипотечных кредитов >>Из общего числа выданных разрешений 73,7% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, экономика грузии, статистика
Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика
09:01 01.11.2021 (обновлено: 09:06 01.11.2021)
Больше половины построенных объектов в первом полугодии 2021 года приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik.
В январе-сентябре 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 708 объектов общей площадью 1 155,4 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии
(Сакстат).
По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 18,1%, а площадь снизилась на 3,4%.
Больше половины построенных объектов за девять месяцев 2021 года приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.
ТОП-5 регионов Грузии по введенным объектам за девять месяцев 2021 года
|Регион
|Количество объектов
|Доля в общем количестве объектов, %
|Тбилиси
|475
|27,8
|Кахети
|217
|12,7
|Мцхета-Мтианети
|190
|11,1
|Квемо-Картли
|188
|11,0
|Имерети
|145
|8,5
В Грузии в январе-сентябре 2021 года муниципальными органами власти было выдано 7,4 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.
По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, число выданных разрешений выросло на 6,5%, а площадь предполагаемого строительства – на 36,9%.
Из общего числа выданных разрешений 73,7% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.
ТОП-5 регионов Грузии по выданным разрешениям за девять месяцев 2021 года
|Регион
|Число разрешений
|Доля в общем числе разрешений, %
|Тбилиси
|3 490
|47,0
|Мцхета-Мтианети
|691
|9,3
|Квемо Картли
|661
|8,9/td>
|Имерети
|631
|8,5
|Аджария
|453
|6,1
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.
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