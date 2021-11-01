https://sputnik-georgia.ru/20211101/obemy-stroitelstva-v-gruzii-prodolzhayut-rasti--novaya-statistika-261673702.html

Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика

Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика

Больше половины построенных объектов в первом полугодии 2021 года приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 01.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В январе-сентябре 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 708 объектов общей площадью 1 155,4 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 18,1%, а площадь снизилась на 3,4%.Экономический рост в Грузии бьет рекорды – данные статистики >>Больше половины построенных объектов за девять месяцев 2021 года приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.В Грузии в январе-сентябре 2021 года муниципальными органами власти было выдано 7,4 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, число выданных разрешений выросло на 6,5%, а площадь предполагаемого строительства – на 36,9%.Правительство Грузии запускает государственную программу льготных ипотечных кредитов >>Из общего числа выданных разрешений 73,7% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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