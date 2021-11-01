Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211101/obemy-stroitelstva-v-gruzii-prodolzhayut-rasti--novaya-statistika-261673702.html
Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика
Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика
Больше половины построенных объектов в первом полугодии 2021 года приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T09:01+0400
2021-11-01T09:06+0400
экономика
новости
грузия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
строительство
экономика грузии
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24847/48/248474803_0:295:3000:1983_1920x0_80_0_0_059867aeeca647d439de64a7361becae.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В январе-сентябре 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 708 объектов общей площадью 1 155,4 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 18,1%, а площадь снизилась на 3,4%.Экономический рост в Грузии бьет рекорды – данные статистики &gt;&gt;Больше половины построенных объектов за девять месяцев 2021 года приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.В Грузии в январе-сентябре 2021 года муниципальными органами власти было выдано 7,4 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, число выданных разрешений выросло на 6,5%, а площадь предполагаемого строительства – на 36,9%.Правительство Грузии запускает государственную программу льготных ипотечных кредитов &gt;&gt;Из общего числа выданных разрешений 73,7% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24847/48/248474803_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_6b1e331f84c33538062c13b4375304d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", строительство, экономика грузии, статистика

Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика

09:01 01.11.2021 (обновлено: 09:06 01.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПодъемный кран на стройке нового дома
Подъемный кран на стройке нового дома - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Больше половины построенных объектов в первом полугодии 2021 года приходятся на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В январе-сентябре 2021 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 708 объектов общей площадью 1 155,4 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 18,1%, а площадь снизилась на 3,4%.
Экономический рост в Грузии бьет рекорды – данные статистики >>
Больше половины построенных объектов за девять месяцев 2021 года приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.

ТОП-5 регионов Грузии по введенным объектам за девять месяцев 2021 года

Регион Количество объектов Доля в общем количестве объектов, %
Тбилиси 475 27,8
Кахети 217 12,7
Мцхета-Мтианети 190 11,1
Квемо-Картли 188 11,0
Имерети 145 8,5

В Грузии в январе-сентябре 2021 года муниципальными органами власти было выдано 7,4 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров.
По сравнению с январем-сентябрем 2020 года, число выданных разрешений выросло на 6,5%, а площадь предполагаемого строительства – на 36,9%.
Правительство Грузии запускает государственную программу льготных ипотечных кредитов >>
Из общего числа выданных разрешений 73,7% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.

ТОП-5 регионов Грузии по выданным разрешениям за девять месяцев 2021 года

Регион Число разрешений Доля в общем числе разрешений, %
Тбилиси 3 490 47,0
Мцхета-Мтианети 691 9,3
Квемо Картли 661 8,9/td>
Имерети 631 8,5
Аджария 453 6,1
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:36Это садизм: китайцы призвали флот США к ответу за мистическую катастрофу
09:20Курс лари на понедельник – 3,1601 GEL/$1
09:01Объемы строительства в Грузии продолжают расти – новая статистика
08:32Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН
08:01Первый за полтора года самолет из Барселоны прилетел в Кутаиси
07:32Грузинские теннисистки удачно выступили на турнирах в Румынии и Франции
07:18Мама Моргенштерна рассказала о тяжелом диагнозе сына при рождении
07:01Премьер Грузии примет участие в саммите ООН по климату в Глазго
ВчераГлава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений
ВчераАкция оппозиции в Тбилиси состоится, но не 7 ноября
ВчераЕсть замечания - дипломаты ЕС оценили второй тур местных выборов в Грузии
ВчераГрузинский фигурист занял шестое место на Гран-при Канады
ВчераЦИК Грузии пересчитает результаты голосования на 196 избирательных участках
ВчераГрузинское политическое казино: делайте ваши ставки, господа!
ВчераНовая волна протестов в Грузии: ЕНД будет бороться с властью - видео
ВчераОппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в Тбилиси 7 ноября
ВчераДепутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата
Вчера"Грузинская мечта" vs оппозиция: как распределились силы в сакребуло крупных городов
ВчераВ мэрии Тбилиси опровергли слухи об остановке общественного транспорта
ВчераКандидат от "Грузинской мечты" поздравил избранного от оппозиции мэра Цаленджиха