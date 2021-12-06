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https://sputnik-georgia.ru/20211206/tyazhba-s-inter-rao-ne-povliyaet-na-energotarify-v-gruzii-glava-minekonomiki-262629310.html
Тяжба с Интер РАО не повлияет на энерготарифы в Грузии: глава Минэкономики
Тяжба с Интер РАО не повлияет на энерготарифы в Грузии: глава Минэкономики
Тарифы были установлены регулятором в 2014 году на основании объективной методологии и более не должны устанавливаться, заявила министр 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T17:02+0400
2021-12-06T17:02+0400
экономика
новости
грузия
компания "интер рао"
теласи
энергетика грузии
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Как бы ни закончилось судебное разбирательство между министерством юстиции Грузии и компанией Интер РАО, это никак не отразится на тарифах на электроэнергию, об этом заявила министр экономики Натия Турнава журналистам.На прошлой неделе стало известно, что Стокгольмский арбитраж обязал власти Грузии выплатить российской компании "Интер РАО" 80,5 миллиона долларов в качестве компенсации за девальвацию лари. Правительство страны уже обжаловало решение арбитражного суда."В 2007 и 2011 годах были внесены определенные изменения, которые установили определенную сумму выручки до 2025 года, которую "Теласи" должна получить за счет повышения тарифов. Тарифы были установлены регулятором в 2014 году на основании абсолютно объективной, прозрачной методологии, и более высокие тарифы не должны были быть установлены и не должны устанавливаться, несмотря на то, что Интер РАО требует этого", - заявила Турнава.Иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями "Интер РАО" Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС – "Храми-1", "Храми-2", и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электрораспределительной компании "Теласи", обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.По версии российского энергохолдинга, речь идет о нарушении Грузией обязательств соблюдать справедливое и равное обращение с инвестициями согласно договору страны с Нидерландами о стимулировании и взаимной защите инвестиций. В частности, спор касался отказа грузинских властей повысить энерготарифы в связи с девальвацией лари в 2014 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, компания "интер рао", теласи, энергетика грузии, натия турнава

Тяжба с Интер РАО не повлияет на энерготарифы в Грузии: глава Минэкономики

17:02 06.12.2021
© Facebook / Giorgi KvirikashviliЭнергетика. Подстанция "Марнеули-500"
Энергетика. Подстанция Марнеули-500 - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© Facebook / Giorgi Kvirikashvili
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Тарифы были установлены регулятором в 2014 году на основании объективной методологии и более не должны устанавливаться, заявила министр
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Как бы ни закончилось судебное разбирательство между министерством юстиции Грузии и компанией Интер РАО, это никак не отразится на тарифах на электроэнергию, об этом заявила министр экономики Натия Турнава журналистам.
На прошлой неделе стало известно, что Стокгольмский арбитраж обязал власти Грузии выплатить российской компании "Интер РАО" 80,5 миллиона долларов в качестве компенсации за девальвацию лари. Правительство страны уже обжаловало решение арбитражного суда.
"В 2007 и 2011 годах были внесены определенные изменения, которые установили определенную сумму выручки до 2025 года, которую "Теласи" должна получить за счет повышения тарифов. Тарифы были установлены регулятором в 2014 году на основании абсолютно объективной, прозрачной методологии, и более высокие тарифы не должны были быть установлены и не должны устанавливаться, несмотря на то, что Интер РАО требует этого", - заявила Турнава.
Интер РАО запустило новый энергоблок на Уренгойской ГРЭС - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
Грузия обжаловала решение Стокгольмского суда в пользу "Интер РАО"
1 декабря, 15:19
Иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями "Интер РАО" Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС – "Храми-1", "Храми-2", и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электрораспределительной компании "Теласи", обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.
По версии российского энергохолдинга, речь идет о нарушении Грузией обязательств соблюдать справедливое и равное обращение с инвестициями согласно договору страны с Нидерландами о стимулировании и взаимной защите инвестиций. В частности, спор касался отказа грузинских властей повысить энерготарифы в связи с девальвацией лари в 2014 году.
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