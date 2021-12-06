https://sputnik-georgia.ru/20211206/v-gruzii-s-yanvarya-povyshayutsya-pensii-262621153.html

В Грузии с января повышаются пенсии

В Грузии с января повышаются пенсии

Правительство Грузии выделяет на пенсионное обеспечение в 2022 году 2,9 миллиарда лари 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T13:28+0400

2021-12-06T13:28+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Грузии с 1 января 2022 года повышаются пенсии для возрастных пенсионеров, а также увеличивается помощь ветеранам, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Пенсии вырастут в рамках ежегодной индексации пенсий, которое вступило в силу с 1 января 2021 года, и теперь выплаты будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов. Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.Какую прибыль получил Пенсионный фонд – данные за девять месяцев>>"С января 2022 года пенсия для лиц моложе 70 лет установлена ​​в размере 260 лари (около 84 долларов), а для лиц старше 70 лет – в размере 300 лари (около 100 долларов). Размер пенсий в высокогорных регионах составит 312 лари для лиц моложе 70 лет и 360 лари для лиц старше 70 лет. Ежемесячная помощь участникам войны с 22 и 44 лари будет увеличена до 100 лари", – заявил Гарибашвили.На пенсионное обеспечение в госбюджете Грузии на 2022 год планируется потратить 2,9 миллиарда лари.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, пенсия, правительство