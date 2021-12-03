https://sputnik-georgia.ru/20211203/kakuyu-pribyl-poluchil-pensionnyy-fond--dannye-za-devyat-mesyatsev-262554792.html
Какую прибыль получил Пенсионный фонд – данные за девять месяцев
Какую прибыль получил Пенсионный фонд – данные за девять месяцев
Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, составляет 1,2 миллиона человек 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T09:01+0400
2021-12-03T09:01+0400
2021-12-03T09:01+0400
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пенсия
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Объем пенсионных накоплений составил 1,9 миллиарда лари (608 миллионов долларов), выплаты получили 1 270 человек.По информации Пенсионного агентства по состоянию на 30 ноября, на пенсионные накопления начислена прибыль в размере 249 миллионов лари (79,8 миллиона долларов).Пенсионные активы размещены в грузинских коммерческих банках под эффективную ставку 10,7% годовых. 65% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, а 35% – в текущие процентные счета.Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет 1,2 миллиона человек. Количество участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день – в месяц, в среднем, это более 11 тысяч.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7,7 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (19,2 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.По информации Агентства, к этому времени пенсионные активы полностью инвестированы в лари.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (примерно 179,4 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211127/uspekhi-i-poteri-nakopitelnoy-pensionnoy-sistemy-v-gruzii-poslednie-dannye-262407122.html
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экономика, новости, грузия, пенсия, пенсионная реформа
Какую прибыль получил Пенсионный фонд – данные за девять месяцев
Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, составляет 1,2 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Объем пенсионных накоплений составил 1,9 миллиарда лари (608 миллионов долларов), выплаты получили 1 270 человек.
По информации Пенсионного агентства по состоянию на 30 ноября, на пенсионные накопления начислена прибыль в размере 249 миллионов лари (79,8 миллиона долларов).
Пенсионные активы размещены в грузинских коммерческих банках под эффективную ставку 10,7% годовых. 65% активов вложены в депозитные сертификаты и срочные депозиты, а 35% – в текущие процентные счета.
Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет 1,2 миллиона человек. Количество участников схемы накопительной пенсии растет изо дня в день – в месяц, в среднем, это более 11 тысяч.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7,7 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (19,2 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.
До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.
По информации Агентства, к этому времени пенсионные активы полностью инвестированы в лари.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (примерно 179,4 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
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