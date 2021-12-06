https://sputnik-georgia.ru/20211206/v-gruzii-startuet-natsionalnaya-uchebnaya-olimpiada-262614801.html

В Грузии стартует национальная учебная олимпиада

В Грузии стартует национальная учебная олимпиада

Цель мероприятия - стимулировать учебный процесс и повысить мотивацию учеников на участие в международных олимпиадах

2021-12-06T11:01+0400

2021-12-06T11:01+0400

2021-12-06T11:06+0400

общество

новости

грузия

образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24663/56/246635648_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dd9e7a4d85889f793710e32ab67aa1f4.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Грузии стартует Национальная учебная олимпиада 2021-2022 учебного года, которая завершится 10 декабря, говорится на сайте Национального центра оценок и экзаменов.Национальная учебная олимпиада проводится в три этапа. Ее цель – стимулировать учебный процесс, повысить мотивацию учеников, а также определить кандидатов в команды, которые будут участвовать в международных олимпиадах от имени Грузии.В связи с эпидемиологической ситуацией в стране первый тур в этом году пройдет в онлайн-формате, отмечают в организации. Желающие смогут пройти тест с любого компьютера с доступом в Интернет. Для этого они должны использовать ссылку на сайте Национального центра оценок и экзаменов согласно соответствующему расписанию."Система будет работать весь день с 09:00 до 20:00, и ученик сможет приступить к работе над тестом в любое время. Набранные очки будут видны по завершении тестирования на олимпиаде. Рейтинговые списки прошедших во второй тур будут предоставлены школам по специальной программе в сроки, установленные Национальным центром оценки и экзаменов", – говорится в сообщении.По данным Национального центра, более 31 900 учеников выразили желание участвовать в Национальной олимпиаде в этом году."Хочу пожелать успехов всем участникам и сказать, что ваше участие очень важно. Также советую прочитать инструкцию перед тестированием – эта информация уже размещена на сайте Национального центра оценки и экзаменов", – сказала директор Национального центра оценок и экзаменов Софо Горгодзе.Национальный центр аттестации и экзаменов проводит олимпиаду для учащихся выпускных классов по обязательным предметам, установленным национальной учебной программой. Принять участие в мероприятии может любой желающий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211206/vse-o-shkolakh-gruzii-poslednie-dannye-statistiki-262611589.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, образование