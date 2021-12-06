https://sputnik-georgia.ru/20211206/v-gruzii-startuet-natsionalnaya-uchebnaya-olimpiada-262614801.html
В Грузии стартует национальная учебная олимпиада
В Грузии стартует национальная учебная олимпиада
Цель мероприятия - стимулировать учебный процесс и повысить мотивацию учеников на участие в международных олимпиадах
2021-12-06T11:01+0400
2021-12-06T11:01+0400
2021-12-06T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Грузии стартует Национальная учебная олимпиада 2021-2022 учебного года, которая завершится 10 декабря, говорится на сайте Национального центра оценок и экзаменов.Национальная учебная олимпиада проводится в три этапа. Ее цель – стимулировать учебный процесс, повысить мотивацию учеников, а также определить кандидатов в команды, которые будут участвовать в международных олимпиадах от имени Грузии.В связи с эпидемиологической ситуацией в стране первый тур в этом году пройдет в онлайн-формате, отмечают в организации. Желающие смогут пройти тест с любого компьютера с доступом в Интернет. Для этого они должны использовать ссылку на сайте Национального центра оценок и экзаменов согласно соответствующему расписанию."Система будет работать весь день с 09:00 до 20:00, и ученик сможет приступить к работе над тестом в любое время. Набранные очки будут видны по завершении тестирования на олимпиаде. Рейтинговые списки прошедших во второй тур будут предоставлены школам по специальной программе в сроки, установленные Национальным центром оценки и экзаменов", – говорится в сообщении.По данным Национального центра, более 31 900 учеников выразили желание участвовать в Национальной олимпиаде в этом году."Хочу пожелать успехов всем участникам и сказать, что ваше участие очень важно. Также советую прочитать инструкцию перед тестированием – эта информация уже размещена на сайте Национального центра оценки и экзаменов", – сказала директор Национального центра оценок и экзаменов Софо Горгодзе.Национальный центр аттестации и экзаменов проводит олимпиаду для учащихся выпускных классов по обязательным предметам, установленным национальной учебной программой. Принять участие в мероприятии может любой желающий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, образование
В Грузии стартует национальная учебная олимпиада
11:01 06.12.2021 (обновлено: 11:06 06.12.2021)
Цель мероприятия – стимулировать учебный процесс и повысить мотивацию учеников на участие в международных олимпиадах
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik.
В Грузии стартует Национальная учебная олимпиада 2021-2022 учебного года, которая завершится 10 декабря, говорится на сайте
Национального центра оценок и экзаменов.
Национальная учебная олимпиада проводится в три этапа. Ее цель – стимулировать учебный процесс, повысить мотивацию учеников, а также определить кандидатов в команды, которые будут участвовать в международных олимпиадах от имени Грузии.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране первый тур в этом году пройдет в онлайн-формате, отмечают в организации. Желающие смогут пройти тест с любого компьютера с доступом в Интернет. Для этого они должны использовать ссылку на сайте Национального центра оценок и экзаменов согласно соответствующему расписанию.
"Система будет работать весь день с 09:00 до 20:00, и ученик сможет приступить к работе над тестом в любое время. Набранные очки будут видны по завершении тестирования на олимпиаде. Рейтинговые списки прошедших во второй тур будут предоставлены школам по специальной программе в сроки, установленные Национальным центром оценки и экзаменов", – говорится в сообщении.
По данным Национального центра, более 31 900 учеников выразили желание участвовать в Национальной олимпиаде в этом году.
"Хочу пожелать успехов всем участникам и сказать, что ваше участие очень важно. Также советую прочитать инструкцию перед тестированием – эта информация уже размещена на сайте Национального центра оценки и экзаменов", – сказала директор Национального центра оценок и экзаменов Софо Горгодзе.
Национальный центр аттестации и экзаменов проводит олимпиаду для учащихся выпускных классов по обязательным предметам, установленным национальной учебной программой. Принять участие в мероприятии может любой желающий.
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