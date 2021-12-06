https://sputnik-georgia.ru/20211206/vse-o-shkolakh-gruzii-poslednie-dannye-statistiki-262611589.html

Все о школах Грузии: последние данные статистики

Все о школах Грузии: последние данные статистики

Число учеников в школах на 2021/2022 год достигло 624,5 тысячи, что на 2,5% больше, чем в предыдущем учебном году 06.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-06T09:01+0400

2021-12-06T09:01+0400

2021-12-06T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Грузии к учебный году 2021/2022 было 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных, говорится в сообщении Национальной службы статистики ("Сакстат").При этом по данным "Сакстата", по сравнению с предыдущим годом, число школ сократилась на одну.Больше всего школ (396) в регионе Имерети. Тбилиси по числу школ находится только на втором месте – 292 школы. Замыкает тройку регион Квемо Картли, где 267 школ.Наименьшее число школ в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (68) и Мцхета Мтианети (88).Число учеников в школах на 2021/2022 году достигло 624,5 тысячи, что на 2,5% больше, чем в предыдущем учебном году. Треть учеников приходится на Тбилиси.По данным "Сакстата", 90,4% учеников учится в государственных школах, а остальные в частных. Из общего числа учеников 48% девочек и 52% мальчиков.Всего к началу учебного года в школах Грузии работали около 63 тысяч педагогов. При этом из них 87,2 женщины.Из общего числа учителей 56 тысяч преподают в частных школах, а 7 тысяч – в частных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", образование в грузии, статистика