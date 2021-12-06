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Все о школах Грузии: последние данные статистики
Все о школах Грузии: последние данные статистики
Число учеников в школах на 2021/2022 год достигло 624,5 тысячи, что на 2,5% больше, чем в предыдущем учебном году 06.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-06T09:01+0400
2021-12-06T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Грузии к учебный году 2021/2022 было 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных, говорится в сообщении Национальной службы статистики ("Сакстат").При этом по данным "Сакстата", по сравнению с предыдущим годом, число школ сократилась на одну.Больше всего школ (396) в регионе Имерети. Тбилиси по числу школ находится только на втором месте – 292 школы. Замыкает тройку регион Квемо Картли, где 267 школ.Наименьшее число школ в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (68) и Мцхета Мтианети (88).Число учеников в школах на 2021/2022 году достигло 624,5 тысячи, что на 2,5% больше, чем в предыдущем учебном году. Треть учеников приходится на Тбилиси.По данным "Сакстата", 90,4% учеников учится в государственных школах, а остальные в частных. Из общего числа учеников 48% девочек и 52% мальчиков.Всего к началу учебного года в школах Грузии работали около 63 тысяч педагогов. При этом из них 87,2 женщины.Из общего числа учителей 56 тысяч преподают в частных школах, а 7 тысяч – в частных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", образование в грузии, статистика

Все о школах Грузии: последние данные статистики

09:01 06.12.2021
© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Число учеников в школах на 2021/2022 год достигло 624,5 тысячи, что на 2,5% больше, чем в предыдущем учебном году
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В Грузии к учебный году 2021/2022 было 2 308 школ, в том числе 2 086 государственных и 222 частных, говорится в сообщении Национальной службы статистики ("Сакстат").
При этом по данным "Сакстата", по сравнению с предыдущим годом, число школ сократилась на одну.
Больше всего школ (396) в регионе Имерети. Тбилиси по числу школ находится только на втором месте – 292 школы. Замыкает тройку регион Квемо Картли, где 267 школ.
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - санитарная обработка рук и термоскрининг на входе в учебное заведение - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
Коронавирус в Грузии: количество школ "на удаленке" сокращается
Вчера, 09:01
Наименьшее число школ в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (68) и Мцхета Мтианети (88).
Число учеников в школах на 2021/2022 году достигло 624,5 тысячи, что на 2,5% больше, чем в предыдущем учебном году. Треть учеников приходится на Тбилиси.
По данным "Сакстата", 90,4% учеников учится в государственных школах, а остальные в частных. Из общего числа учеников 48% девочек и 52% мальчиков.
Класс в школе - парты и стулья - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
По последним данным, в Грузии 2 тысячи детей остаются вне школы
1 декабря, 23:59
Всего к началу учебного года в школах Грузии работали около 63 тысяч педагогов. При этом из них 87,2 женщины.
Из общего числа учителей 56 тысяч преподают в частных школах, а 7 тысяч – в частных.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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