https://sputnik-georgia.ru/20211207/eto-drugoy-mir-ilon-mask-o-shansakh-ekonomiki-kitaya-obognat-amerikanskuyu-262647046.html

"Это другой мир": Илон Маск о шансах экономики Китая обогнать американскую

"Это другой мир": Илон Маск о шансах экономики Китая обогнать американскую

Знаменитый редприниматель Илон Маск считает, что экономика Китая вскоре обойдет американскую в два-три раза

2021-12-07T10:39+0400

2021-12-07T10:39+0400

2021-12-07T10:47+0400

экономика

новости

в мире

сша

китай

илон маск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262648029_0:396:2936:2048_1920x0_80_0_0_94cde68d9dda746e0f2dd594298f09b5.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Масштабы китайской экономики в скором будущем обгонят экономику США в два-три раза – об этом заявил известный бизнесмен, изобретатель и учредитель компании SpaceX Илон Маск.Маск считает, что "издавна" Америка являлась крупнейшей экономикой мира.Предприниматель пояснил, что огромное количество представителей власти Китая выросли с ощущением, что экономика государства "небольшая", а c КНР "обращались бесцеремонно".Валютный рынок Грузии – новая статистика от Нацбанка >>>Между тем Маск добавил, что у производителя электромобилей Tesla, основателем которого он является, с Китаем отличные отношения."Не хочу, чтобы показалось, будто я поддерживаю все, что делает Китай, равно как я не скажу, что поддерживаю все, что делает США или любая другая страна. В целом я считаю, мы движемся к интересному и новому миру. Нам следует помнить, что все мы – люди", – заключил он.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сша

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, в мире, сша, китай, илон маск