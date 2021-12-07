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"Это другой мир": Илон Маск о шансах экономики Китая обогнать американскую
"Это другой мир": Илон Маск о шансах экономики Китая обогнать американскую
Знаменитый редприниматель Илон Маск считает, что экономика Китая вскоре обойдет американскую в два-три раза
2021-12-07T10:39+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Масштабы китайской экономики в скором будущем обгонят экономику США в два-три раза – об этом заявил известный бизнесмен, изобретатель и учредитель компании SpaceX Илон Маск.Маск считает, что "издавна" Америка являлась крупнейшей экономикой мира.Предприниматель пояснил, что огромное количество представителей власти Китая выросли с ощущением, что экономика государства "небольшая", а c КНР "обращались бесцеремонно".Валютный рынок Грузии – новая статистика от Нацбанка &gt;&gt;&gt;Между тем Маск добавил, что у производителя электромобилей Tesla, основателем которого он является, с Китаем отличные отношения."Не хочу, чтобы показалось, будто я поддерживаю все, что делает Китай, равно как я не скажу, что поддерживаю все, что делает США или любая другая страна. В целом я считаю, мы движемся к интересному и новому миру. Нам следует помнить, что все мы – люди", – заключил он.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, в мире, сша, китай, илон маск

"Это другой мир": Илон Маск о шансах экономики Китая обогнать американскую

10:39 07.12.2021 (обновлено: 10:47 07.12.2021)
© AFP / MICHAEL A. MCCOYИлон Маск
Илон Маск - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© AFP / MICHAEL A. MCCOY
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Знаменитый предприниматель Илон Маск считает, что экономика Китая вскоре обойдет американскую в два-три раза
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Масштабы китайской экономики в скором будущем обгонят экономику США в два-три раза – об этом заявил известный бизнесмен, изобретатель и учредитель компании SpaceX Илон Маск.
Маск считает, что "издавна" Америка являлась крупнейшей экономикой мира.

"Отныне же мы приближаемся к ситуации, в которой экономика Китая, предположительно, способна превысить американскую в два-три раза. Это просто другой мир", – отметил Маск в беседе в ходе видеоконференции, организованной изданием Wall Street Journal.

Предприниматель пояснил, что огромное количество представителей власти Китая выросли с ощущением, что экономика государства "небольшая", а c КНР "обращались бесцеремонно".
Валютный рынок Грузии – новая статистика от Нацбанка >>>
Между тем Маск добавил, что у производителя электромобилей Tesla, основателем которого он является, с Китаем отличные отношения.
"Не хочу, чтобы показалось, будто я поддерживаю все, что делает Китай, равно как я не скажу, что поддерживаю все, что делает США или любая другая страна. В целом я считаю, мы движемся к интересному и новому миру. Нам следует помнить, что все мы – люди", – заключил он.
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