https://sputnik-georgia.ru/20211207/valyutnyy-rynok-gruzii---novaya-statistika-ot-natsbanka-262642306.html

Валютный рынок Грузии – новая статистика от Нацбанка

Валютный рынок Грузии – новая статистика от Нацбанка

В октябре обменный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц обесценился c 3,1155 до 3,1399 GEL/1$ (на 0,8%) 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T09:01+0400

2021-12-07T09:01+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В октябре 2021 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии укрепился на 0,5% по сравнению с сентябрем 2021 года, а номинальный эффективный обменный курс – на 0,4%. Об этом говорится в ежемесячном обозрении Национального банка Грузии за сентябрь 2021 года.В октябре 2021 года официальный обменный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц обесценился c 3,1155 до 3,1399 GEL/1$ (на 0,8%). Официальный обменный курс лари к евро укрепился в среднем за месяц на 0,8%.В октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии вырос на 6,9%, а номинальный эффективный обменный курс – на 3%.В октябре годовая инфляция в Грузии составляла 12,8%. Выше инфляция была только в Турции – 19,9%. Ниже инфляция была на Украине – 10,9%, Беларуси – 10,5%, Азербайджане – 10%, Армении – 9,1%, России – 8,1%, США – 6,2%, а в еврозоне – 4,1%.В октябре чистые продажи валюты Национальным банком Грузии на валютном рынке составили 62 миллиона долларов. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211204/natsbank-prognoziruet-vysokuyu-inflyatsiyu-zimoy-262587913.html

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