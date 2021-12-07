https://sputnik-georgia.ru/20211207/valyutnyy-rynok-gruzii---novaya-statistika-ot-natsbanka-262642306.html
Валютный рынок Грузии – новая статистика от Нацбанка
Валютный рынок Грузии – новая статистика от Нацбанка
В октябре обменный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц обесценился c 3,1155 до 3,1399 GEL/1$ (на 0,8%) 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T09:01+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. В октябре 2021 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии укрепился на 0,5% по сравнению с сентябрем 2021 года, а номинальный эффективный обменный курс – на 0,4%. Об этом говорится в ежемесячном обозрении Национального банка Грузии за сентябрь 2021 года.В октябре 2021 года официальный обменный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц обесценился c 3,1155 до 3,1399 GEL/1$ (на 0,8%). Официальный обменный курс лари к евро укрепился в среднем за месяц на 0,8%.В октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии вырос на 6,9%, а номинальный эффективный обменный курс – на 3%.В октябре годовая инфляция в Грузии составляла 12,8%. Выше инфляция была только в Турции – 19,9%. Ниже инфляция была на Украине – 10,9%, Беларуси – 10,5%, Азербайджане – 10%, Армении – 9,1%, России – 8,1%, США – 6,2%, а в еврозоне – 4,1%.В октябре чистые продажи валюты Национальным банком Грузии на валютном рынке составили 62 миллиона долларов. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, лари, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Валютный рынок Грузии – новая статистика от Нацбанка
09:01 07.12.2021 (обновлено: 09:08 07.12.2021)
В октябре обменный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц обесценился c 3,1155 до 3,1399 GEL/1$ (на 0,8%)
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
В октябре 2021 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии укрепился на 0,5% по сравнению с сентябрем 2021 года, а номинальный эффективный обменный курс – на 0,4%. Об этом говорится в ежемесячном обозрении
Национального банка Грузии за сентябрь 2021 года.
В октябре 2021 года официальный обменный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц обесценился c 3,1155 до 3,1399 GEL/1$ (на 0,8%). Официальный обменный курс лари к евро укрепился в среднем за месяц на 0,8%.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
В октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии вырос на 6,9%, а номинальный эффективный обменный курс – на 3%.
В октябре годовая инфляция в Грузии составляла 12,8%. Выше инфляция была только в Турции – 19,9%. Ниже инфляция была на Украине – 10,9%, Беларуси – 10,5%, Азербайджане – 10%, Армении – 9,1%, России – 8,1%, США – 6,2%, а в еврозоне – 4,1%.
В октябре чистые продажи валюты Национальным банком Грузии на валютном рынке составили 62 миллиона долларов.
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