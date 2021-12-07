https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruzinskaya-drama-chetvertyy-brayton-voshla-v-spisok-pretendentov-na-oskar-262648716.html
Грузинская драма "Четвертый Брайтон" вошла в список претендентов на "Оскар"
Грузинская драма "Четвертый Брайтон" вошла в список претендентов на "Оскар"
Грузинская картина "Четвертый Брайтон" официально вошла в список претендентов на "Оскар"
2021-12-07T11:06+0400
2021-12-07T11:06+0400
2021-12-07T11:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
культура
в мире
оскар
грузинское кино
триумф грузинского кино
леван когуашвили
кино
фильм "брайтон, 4"
грузинский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262033654_24:0:726:395_1920x0_80_0_0_2b7d4940d81846480e4d543b82e81349.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" вошел в число лент, принятых к конкурсу на награду киноакадемии "Оскар".Лонг-лист был опубликован во вторник на официальном сайте премии. Конкуренцию грузинскому фильму составят еще более 90 фильмов из разных стран мира. Шорт-лист из 15 кинокартин объявят 21 декабря, а номинантов премии назовут 8 февраля. Сама же премия, 94-я по счету, состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг."Четвертый Брайтон" уже достигл успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма - три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211112/chetvertyy-brayton-nagradili-na-festivale-aziatskikh-filmov-262026306.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262033654_111:0:638:395_1920x0_80_0_0_df87c2e8d217c1c04a064c384eae3c22.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, в мире, оскар, грузинское кино, триумф грузинского кино, леван когуашвили, кино, фильм "брайтон, 4", грузинский шоу-бизнес
Грузинская драма "Четвертый Брайтон" вошла в список претендентов на "Оскар"
Грузинская картина "Четвертый Брайтон" официально вошла в список претендентов на "Оскар"
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" вошел в число лент, принятых к конкурсу на награду киноакадемии "Оскар".
Лонг-лист был опубликован
во вторник на официальном сайте премии. Конкуренцию грузинскому фильму составят еще более 90 фильмов из разных стран мира. Шорт-лист из 15 кинокартин объявят 21 декабря, а номинантов премии назовут 8 февраля. Сама же премия, 94-я по счету, состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.
В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг.
"Четвертый Брайтон" уже достигл успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма - три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.