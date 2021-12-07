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https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruzinskaya-drama-chetvertyy-brayton-voshla-v-spisok-pretendentov-na-oskar-262648716.html
Грузинская драма "Четвертый Брайтон" вошла в список претендентов на "Оскар"
Грузинская драма "Четвертый Брайтон" вошла в список претендентов на "Оскар"
Грузинская картина "Четвертый Брайтон" официально вошла в список претендентов на "Оскар"
2021-12-07T11:06+0400
2021-12-07T11:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
культура
в мире
оскар
грузинское кино
триумф грузинского кино
леван когуашвили
кино
фильм "брайтон, 4"
грузинский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" вошел в число лент, принятых к конкурсу на награду киноакадемии "Оскар".Лонг-лист был опубликован во вторник на официальном сайте премии. Конкуренцию грузинскому фильму составят еще более 90 фильмов из разных стран мира. Шорт-лист из 15 кинокартин объявят 21 декабря, а номинантов премии назовут ​​8 февраля. Сама же премия, 94-я по счету, состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг."Четвертый Брайтон" уже достигл успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма - три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211112/chetvertyy-brayton-nagradili-na-festivale-aziatskikh-filmov-262026306.html
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культура, в мире, оскар, грузинское кино, триумф грузинского кино, леван когуашвили, кино, фильм "брайтон, 4", грузинский шоу-бизнес

Грузинская драма "Четвертый Брайтон" вошла в список претендентов на "Оскар"

11:06 07.12.2021
© Courtesy of Georgian National Film CenterФильм "Четвертый Брайтон"
Фильм Четвертый Брайтон - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© Courtesy of Georgian National Film Center
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Грузинская картина "Четвертый Брайтон" официально вошла в список претендентов на "Оскар"
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" вошел в число лент, принятых к конкурсу на награду киноакадемии "Оскар".
Лонг-лист был опубликован во вторник на официальном сайте премии. Конкуренцию грузинскому фильму составят еще более 90 фильмов из разных стран мира. Шорт-лист из 15 кинокартин объявят 21 декабря, а номинантов премии назовут ​​8 февраля. Сама же премия, 94-я по счету, состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.
Кадр из фильма Четвертый Брайтон - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
"Четвертый Брайтон" наградили на фестивале азиатских фильмов
12 ноября, 17:16
В центре сюжета драмы Левана Когуашвили – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг.
"Четвертый Брайтон" уже достигл успеха на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма - три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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