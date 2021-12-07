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Грузинские корольки и хурму в основном покупают соседние страны
Грузинские корольки и хурму в основном покупают соседние страны
Основными импортерами грузинской хурмы и корольков являются Армения, Россия и Украина 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T08:02+0400
2021-12-07T08:02+0400
экономика
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 сентября по 5 декабря экспортировано 10,6 тысячи тонн хурмы и корольков, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.По данным ведомства, стоимость экспорта за отчетный период составила 5,3 миллиона долларов.Куда вывозится грузинский фундук&gt;&gt;Тройка лидеров по импорту грузинских корольков и хурмы в 2021 году выглядит таким образом: Армения – 4 550 тонн, Россия – 3 574, Украина – 2 262.Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также в Турцию (108 тонн), Казахстан (62 тонны), Молдову (39 тонн) и в другие страны.На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия

Грузинские корольки и хурму в основном покупают соседние страны

08:02 07.12.2021
© photo: Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанкСбор урожая хурмы
Сбор урожая хурмы - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Artur Lebedev
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Основными импортерами грузинской хурмы и корольков являются Армения, Россия и Украина
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 сентября по 5 декабря экспортировано 10,6 тысячи тонн хурмы и корольков, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.
По данным ведомства, стоимость экспорта за отчетный период составила 5,3 миллиона долларов.
Куда вывозится грузинский фундук>>
Тройка лидеров по импорту грузинских корольков и хурмы в 2021 году выглядит таким образом: Армения – 4 550 тонн, Россия – 3 574, Украина – 2 262.
Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также в Турцию (108 тонн), Казахстан (62 тонны), Молдову (39 тонн) и в другие страны.
На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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