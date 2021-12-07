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Грузинский лоукостер просит помощи у премьера для восстановления лицензии

Грузинский лоукостер просит помощи у премьера для восстановления лицензии

Руководство авиакомпании предлагает встретиться с министром экономики для обмена мнениями по спорному вопросу 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T16:37+0400

2021-12-07T16:37+0400

2021-12-07T16:48+0400

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myway airlines

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Низкобюджетная грузинская авиакомпания Myway Airlines направила письмо премьер-министру страны, в котором призвала его заинтересоваться причиной отзыва лицензии на авиаперевозки.Агентство гражданской авиации Грузии 5 декабря объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines из-за продажи 89% акций компании иностранному гражданину, что является нарушением законодательства Грузии. Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.Руководство Myway Airlines предлагает встретиться с министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава для обмена мнениями по спорному вопросу.Компания просит членов правительства помочь решить проблему и объясняет, что вопрос, который авиационные власти оспаривают с компанией, был решен еще в ходе административного разбирательства.По данным Myway Airlines, отзыв лицензии на авиаперевозки для компании вызывает ежедневные убытки в размере 100 тысяч долларов, что означает банкротство авиакомпании в короткие сроки."Обращаемся к вам с просьбой, заинтересуйтесь последними событиями вокруг Myway Airlines и помогите нам решить проблему, чтобы компания могла продолжать работать, нанимать больше сотрудников и вносить свой вклад в развитие грузинской авиации и экономики страны", - говорится в заявлении.Как отмечается в письме, у компании с юридической точки зрения возникает много вопросов по поводу эффективного контроля со стороны агентства.По словам руководства компании, несмотря на их готовность, реального сотрудничества со стороны агентства не было.В Mayway Airlines работает около 120 человек, она владеет тремя самолетами (Boeing 737-800 / 737-700F), имеет активы на сумму до 106 миллионов лари (34 млн долларов), а с 2019 по первую половину 2021 года на зарплаты сотрудников и подоходный налог выплатили до 16 миллионов лари (около 5 млн долларов).MyWay Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов. Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211205/edinstvennyy-gruzinskiy-loukoster-lishilsya-litsenzii-262611074.html

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новости, грузия, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии, myway airlines