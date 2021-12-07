Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruzinskiy-loukoster-prosit-pomoschi-u-premera-dlya-vosstanovleniya-litsenzii-262663331.html
Грузинский лоукостер просит помощи у премьера для восстановления лицензии
Грузинский лоукостер просит помощи у премьера для восстановления лицензии
Руководство авиакомпании предлагает встретиться с министром экономики для обмена мнениями по спорному вопросу 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T16:37+0400
2021-12-07T16:48+0400
новости
грузия
агентство гражданской авиации
авиасообщение в грузии
myway airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23989/13/239891329_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c26f1ee33a7ed38a8f6f23dc32775656.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Низкобюджетная грузинская авиакомпания Myway Airlines направила письмо премьер-министру страны, в котором призвала его заинтересоваться причиной отзыва лицензии на авиаперевозки.Агентство гражданской авиации Грузии 5 декабря объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines из-за продажи 89% акций компании иностранному гражданину, что является нарушением законодательства Грузии. Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.Руководство Myway Airlines предлагает встретиться с министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава для обмена мнениями по спорному вопросу.Компания просит членов правительства помочь решить проблему и объясняет, что вопрос, который авиационные власти оспаривают с компанией, был решен еще в ходе административного разбирательства.По данным Myway Airlines, отзыв лицензии на авиаперевозки для компании вызывает ежедневные убытки в размере 100 тысяч долларов, что означает банкротство авиакомпании в короткие сроки."Обращаемся к вам с просьбой, заинтересуйтесь последними событиями вокруг Myway Airlines и помогите нам решить проблему, чтобы компания могла продолжать работать, нанимать больше сотрудников и вносить свой вклад в развитие грузинской авиации и экономики страны", - говорится в заявлении.Как отмечается в письме, у компании с юридической точки зрения возникает много вопросов по поводу эффективного контроля со стороны агентства.По словам руководства компании, несмотря на их готовность, реального сотрудничества со стороны агентства не было.В Mayway Airlines работает около 120 человек, она владеет тремя самолетами (Boeing 737-800 / 737-700F), имеет активы на сумму до 106 миллионов лари (34 млн долларов), а с 2019 по первую половину 2021 года на зарплаты сотрудников и подоходный налог выплатили до 16 миллионов лари (около 5 млн долларов).MyWay Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов. Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211205/edinstvennyy-gruzinskiy-loukoster-lishilsya-litsenzii-262611074.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23989/13/239891329_0:0:815:611_1920x0_80_0_0_96e22df451aa92adc71139a79c19338e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, агентство гражданской авиации, авиасообщение в грузии, myway airlines

Грузинский лоукостер просит помощи у премьера для восстановления лицензии

16:37 07.12.2021 (обновлено: 16:48 07.12.2021)
© Facebook / Myway AirlinesСамолет авиакомпании MyWay Airlines
Самолет авиакомпании MyWay Airlines - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© Facebook / Myway Airlines
Подписаться на
Руководство авиакомпании предлагает встретиться с министром экономики для обмена мнениями по спорному вопросу
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Низкобюджетная грузинская авиакомпания Myway Airlines направила письмо премьер-министру страны, в котором призвала его заинтересоваться причиной отзыва лицензии на авиаперевозки.
Агентство гражданской авиации Грузии 5 декабря объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines из-за продажи 89% акций компании иностранному гражданину, что является нарушением законодательства Грузии. Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.
Руководство Myway Airlines предлагает встретиться с министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава для обмена мнениями по спорному вопросу.
Самолет грузинской авиакомпании MyWay Airlines - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
Единственный грузинский лоукостер лишился лицензии
5 декабря, 23:21
Компания просит членов правительства помочь решить проблему и объясняет, что вопрос, который авиационные власти оспаривают с компанией, был решен еще в ходе административного разбирательства.
По данным Myway Airlines, отзыв лицензии на авиаперевозки для компании вызывает ежедневные убытки в размере 100 тысяч долларов, что означает банкротство авиакомпании в короткие сроки.
"Обращаемся к вам с просьбой, заинтересуйтесь последними событиями вокруг Myway Airlines и помогите нам решить проблему, чтобы компания могла продолжать работать, нанимать больше сотрудников и вносить свой вклад в развитие грузинской авиации и экономики страны", - говорится в заявлении.
Как отмечается в письме, у компании с юридической точки зрения возникает много вопросов по поводу эффективного контроля со стороны агентства.

"Компания на всех этапах административного производства выражала готовность сотрудничать с Агентством и получать от них рекомендации, чтобы ответить на все вопросы и избежать катастрофических последствий, таких как аннулирование лицензии на перевозку пассажиров", - говорится в заявлении.

По словам руководства компании, несмотря на их готовность, реального сотрудничества со стороны агентства не было.
В Mayway Airlines работает около 120 человек, она владеет тремя самолетами (Boeing 737-800 / 737-700F), имеет активы на сумму до 106 миллионов лари (34 млн долларов), а с 2019 по первую половину 2021 года на зарплаты сотрудников и подоходный налог выплатили до 16 миллионов лари (около 5 млн долларов).
MyWay Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов. Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:11Страсти вокруг Конституции: "Грузинская мечта" поставила ультиматум оппозиции
17:56Дело грузинского олимпийского чемпиона рассмотрит суд присяжных
17:41В Грузии появились новая партия - "Консервативное движение"
17:29Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы: есть жертвы
17:25Мужская сборная Грузии по теннису узнала своих соперников на ATP Cup
17:08Глава инспекции труда Грузии назвал вероятные сроки открытия ночных клубов
16:53Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили
16:37Грузинский лоукостер просит помощи у премьера для восстановления лицензии
16:20Предновогодние тбилисские дни книг пройдут в Грузии
16:04Съемка оползневой зоны в Тбилиси попала в число лучших проектов конкурса в Швейцарии
15:49В Грузии сократили сроки бустерной прививки от коронавируса
15:34В Грузии потеплеет до 24 градусов
15:19Что мы едим? На Дезертирском рынке в Тбилиси "прикрыли" шесть мясных лавок
15:04Водитель армянского грузовика насмерть сбил пенсионера в Грузии
14:47Интервью: Замглавы ОДКБ - Гаспаряну: каким будет ответ странам НАТО
14:47Афера на миллионы: трех бизнесменов задержали в Грузии за мошенничество
14:26Вопрос открытия ночных клубов в Грузии пока не решен
13:48Бизнесмен обещает пройтись голым по Руставели, если прогнозы премьера Грузии сбудутся
13:18Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии
12:49Глава Всемирного экономического форума пригласил премьера Грузии в Давос