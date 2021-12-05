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https://sputnik-georgia.ru/20211205/edinstvennyy-gruzinskiy-loukoster-lishilsya-litsenzii-262611074.html
Единственный грузинский лоукостер лишился лицензии
Единственный грузинский лоукостер лишился лицензии
Причиной отзыва лицензии, согласно заявлению регулятора, стало аккумулирование контрольного пакета акций в руках иностранного гражданина 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T23:21+0400
2021-12-05T23:52+0400
экономика
новости
грузия
агентство гражданской авиации
myway airlines
hualing group
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии отозвало лицензию у грузинской низкобюджетной авиакомпании Myway Airlines из-за продажи акций компании иностранному гражданину, говорится в заявлении регуляторы.Как отмечено в заявлении, Агентство гражданской авиации отслеживает финансовую устойчивость и надежность действующих в стране авиакомпаний с 1 июля 2017 года. "Правила сертифицирования воздушного транспорта" - это механизм правового регулирования защиты прав пассажиров и безопасности полетов, который обеспечивает стабильность и надежность воздушного движения за счет постоянной оценки способности авиаперевозчиков выполнять существующие и потенциальные финансовые обязательства.Агентство в августе начало административное производство в отношении Myway Airlines, после того, как 40% акций компании были проданы иностранному гражданину, который стал владельцем 89% акций. В то время как по законодательству Грузии, лицензия о воздушной перевозке выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в Грузии, владеет более 50% акций.По данным агентства, после начала административного производства в компании разыграли коммерческую сделку, по которой большая часть акций была переоформлена на гражданина Грузии."Более того, на устном слушании, проведенном авиакомпанией в ходе административного разбирательства, Агентству умышленно была предоставлена ложная информация о причинах и обстоятельствах отчуждения акций иностранному гражданину, что также является нарушением закона и обязывает агентство аннулировать лицензию", - говорится в заявлении.По данным агентства, все действия были осуществлены соответствии с законом.MyWay Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов. Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211130/glava-agentstva-grazhdanskoy-aviatsii-gruzii-izbran-vitse-prezidentom-eurocontrol-262496401.html
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экономика, новости, грузия, агентство гражданской авиации, myway airlines, hualing group

Единственный грузинский лоукостер лишился лицензии

23:21 05.12.2021 (обновлено: 23:52 05.12.2021)
© photo: Myway Airlines / FBСамолет грузинской авиакомпании MyWay Airlines
Самолет грузинской авиакомпании MyWay Airlines - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© photo: Myway Airlines / FB
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Причиной отзыва лицензии, согласно заявлению регулятора, стало аккумулирование контрольного пакета акций в руках иностранного гражданина
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии отозвало лицензию у грузинской низкобюджетной авиакомпании Myway Airlines из-за продажи акций компании иностранному гражданину, говорится в заявлении регуляторы.
Как отмечено в заявлении, Агентство гражданской авиации отслеживает финансовую устойчивость и надежность действующих в стране авиакомпаний с 1 июля 2017 года. "Правила сертифицирования воздушного транспорта" - это механизм правового регулирования защиты прав пассажиров и безопасности полетов, который обеспечивает стабильность и надежность воздушного движения за счет постоянной оценки способности авиаперевозчиков выполнять существующие и потенциальные финансовые обязательства.
Агентство в августе начало административное производство в отношении Myway Airlines, после того, как 40% акций компании были проданы иностранному гражданину, который стал владельцем 89% акций. В то время как по законодательству Грузии, лицензия о воздушной перевозке выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в Грузии, владеет более 50% акций.
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По данным агентства, после начала административного производства в компании разыграли коммерческую сделку, по которой большая часть акций была переоформлена на гражданина Грузии.
"Более того, на устном слушании, проведенном авиакомпанией в ходе административного разбирательства, Агентству умышленно была предоставлена ложная информация о причинах и обстоятельствах отчуждения акций иностранному гражданину, что также является нарушением закона и обязывает агентство аннулировать лицензию", - говорится в заявлении.
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По данным агентства, все действия были осуществлены соответствии с законом.
MyWay Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов. Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана.
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