https://sputnik-georgia.ru/20211205/edinstvennyy-gruzinskiy-loukoster-lishilsya-litsenzii-262611074.html
Единственный грузинский лоукостер лишился лицензии
Единственный грузинский лоукостер лишился лицензии
Причиной отзыва лицензии, согласно заявлению регулятора, стало аккумулирование контрольного пакета акций в руках иностранного гражданина 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T23:21+0400
2021-12-05T23:21+0400
2021-12-05T23:52+0400
экономика
новости
грузия
агентство гражданской авиации
myway airlines
hualing group
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24630/49/246304950_0:176:1848:1216_1920x0_80_0_0_f86a98df1a647262b224630bef0f26c8.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Агентство гражданской авиации Грузии отозвало лицензию у грузинской низкобюджетной авиакомпании Myway Airlines из-за продажи акций компании иностранному гражданину, говорится в заявлении регуляторы.Как отмечено в заявлении, Агентство гражданской авиации отслеживает финансовую устойчивость и надежность действующих в стране авиакомпаний с 1 июля 2017 года. "Правила сертифицирования воздушного транспорта" - это механизм правового регулирования защиты прав пассажиров и безопасности полетов, который обеспечивает стабильность и надежность воздушного движения за счет постоянной оценки способности авиаперевозчиков выполнять существующие и потенциальные финансовые обязательства.Агентство в августе начало административное производство в отношении Myway Airlines, после того, как 40% акций компании были проданы иностранному гражданину, который стал владельцем 89% акций. В то время как по законодательству Грузии, лицензия о воздушной перевозке выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в Грузии, владеет более 50% акций.По данным агентства, после начала административного производства в компании разыграли коммерческую сделку, по которой большая часть акций была переоформлена на гражданина Грузии."Более того, на устном слушании, проведенном авиакомпанией в ходе административного разбирательства, Агентству умышленно была предоставлена ложная информация о причинах и обстоятельствах отчуждения акций иностранному гражданину, что также является нарушением закона и обязывает агентство аннулировать лицензию", - говорится в заявлении.По данным агентства, все действия были осуществлены соответствии с законом.MyWay Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов. Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211130/glava-agentstva-grazhdanskoy-aviatsii-gruzii-izbran-vitse-prezidentom-eurocontrol-262496401.html
https://sputnik-georgia.ru/20211029/vozobnovlyayutsya-polety-v-venu-i-barselonu-iz-kutaisskogo-aeroporta-261574884.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24630/49/246304950_57:0:1689:1224_1920x0_80_0_0_ea68e49d637f7f1987992422db6fd176.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, агентство гражданской авиации, myway airlines, hualing group
Единственный грузинский лоукостер лишился лицензии
23:21 05.12.2021 (обновлено: 23:52 05.12.2021)
Причиной отзыва лицензии, согласно заявлению регулятора, стало аккумулирование контрольного пакета акций в руках иностранного гражданина
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik.
Агентство гражданской авиации Грузии отозвало лицензию у грузинской низкобюджетной авиакомпании Myway Airlines из-за продажи акций компании иностранному гражданину, говорится в заявлении
регуляторы.
Как отмечено в заявлении, Агентство гражданской авиации отслеживает финансовую устойчивость и надежность действующих в стране авиакомпаний с 1 июля 2017 года. "Правила сертифицирования воздушного транспорта" - это механизм правового регулирования защиты прав пассажиров и безопасности полетов, который обеспечивает стабильность и надежность воздушного движения за счет постоянной оценки способности авиаперевозчиков выполнять существующие и потенциальные финансовые обязательства.
Агентство в августе начало административное производство в отношении Myway Airlines, после того, как 40% акций компании были проданы иностранному гражданину, который стал владельцем 89% акций. В то время как по законодательству Грузии, лицензия о воздушной перевозке выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в Грузии, владеет более 50% акций.
По данным агентства, после начала административного производства в компании разыграли коммерческую сделку, по которой большая часть акций была переоформлена на гражданина Грузии.
"Более того, на устном слушании, проведенном авиакомпанией в ходе административного разбирательства, Агентству умышленно была предоставлена ложная информация о причинах и обстоятельствах отчуждения акций иностранному гражданину, что также является нарушением закона и обязывает агентство аннулировать лицензию", - говорится в заявлении.
По данным агентства, все действия были осуществлены соответствии с законом.
MyWay Airlines была создана в Грузии китайской Hualing Group в 2018 году. В ноябре в Грузию из Китая были импортированы два самолета стоимостью 43,4 миллиона долларов. Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.