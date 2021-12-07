https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruziya-poluchila-grant-na-reformirovanie-sektora-energetiki-262672367.html

Грузия получила грант на реформирование сектора энергетики

Грузия получила грант на реформирование сектора энергетики

Новый проект поможет развивать возобновляемые источники энергии и сократить выбросы парниковых газов 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T20:04+0400

2021-12-07T20:04+0400

2021-12-07T20:11+0400

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евросоюз

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Евросоюз окажет Грузии грантовую помощь в размере 8,44 миллиона евро на развитие энергобезопасности и улучшение энергоэффективности.Евросоюз, Кредитный банк реконструкции Германии (KFW) и министерство экономики и устойчивого развития Грузии запустили новую программу технического сотрудничества для поддержки реформы энергетического сектора Грузии (GESRP). В рамках программы планируется усилить потенциал сторон, вовлеченных в процесс реформирования рынка электроэнергии, а также совершенствовать законодательную базу в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии."Программа реформирования энергетического сектора Грузии с бюджетом в 8,44 миллиона евро направлена ​​на укрепление энергетической безопасности страны в соответствии с директивами ЕС, а также на повышение энергоэффективности общественных, промышленных и жилых зданий и соответствующей инфраструктуры. Проект также направлен на поддержку текущих процессов на энергетическом рынке и поощрение дальнейшего развития возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития.В рамках проекта будет разработано законодательство по внедрению европейских стандартов энергоэффективности. В рамках реформы будет создана система сертификации и инспекции для внедрения механизма энергоаудита, будет внедрена энергоэффективная система закупок, будет проведена инвентаризация общественных зданий, будет разработана долгосрочная стратегия обновления и многое другое.Проект рассчитан на четыре года, и в результате его успешной реализации Грузия сможет привлечь дополнительные частные инвестиции, повысить энергоэффективность и конкурентоспособность секторов экономики. Также проект поможет развивать возобновляемые источники энергии и сократить выбросы парниковых газов, развить конкурентоспособный рынок электроэнергии и повысить осведомленность общественности в направлении реформ в энергетическом секторе.Энергонезависимость в приоритетеПотребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за десять месяцев с начала 2021 года в Грузии было потреблено 12,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 21,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.В стране с января по октябрь было выработано 10,2 миллиарда киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 8,7 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 72,1 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.С января по октябрь включительно Грузия импортировала 1,7 миллиарда киловатт-часов, в том числе из России - более одного миллиарда киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана - 505,7 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 382,7 миллиона киловатт-часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал.

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экономика, новости, грузия, евросоюз, энергетика грузии