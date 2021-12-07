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Грузия работает над популяризацией своего вина во Франции
Грузия работает над популяризацией своего вина во Франции
Грузинские виноделы посетили Всемирный центр винной цивилизации - La Cité du Vin в Бордо 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T20:58+0400
2021-12-07T20:58+0400
2021-12-07T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинские и французские виноделы обменялись опытом и обсудили развитие сотрудничества на Международной выставке SITEVI в Монпелье, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.Национальное агентство вина и Агентство международного сотрудничества Interco Nouvelle-Aquitaine осуществляют совместный проект, который способствует продвижению грузинского вина и культуры во Франции."В рамках проекта грузинские виноделы посетили технические конференции и тренинги по французскому винодельческому сектору на Международной выставке SITEVI в Монпелье, провели деловые (B2B) встречи, познакомились с новыми технологиями и инновациями в области виноградарства и виноделия. Посетили фамильную винодельню Domaine de Rieucoulon", - говорится в сообщении Агентства.Грузинские виноделы также посетили Всемирный центр винной цивилизации - La Cité du Vin в Бордо. Центр был открыт в 2017 году, и первой принимающей стороной стала Грузия с выставкой "Грузия - родина вина".Особый интерес грузинской делегации вызвало посещение французских виноградников, где они ознакомились с историческими винными погребами, уходом за виноградом и методами изготовления вина, продегустировали лучшие французские вина.Также грузинским виноделам была предоставлена возможность представить свою продукцию на дегустации в винном магазине Chai des Chartron в историческом районе винной торговли Бордо.Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысячелетий, виноделие занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве и в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить изображение виноградной лозы.На сегодняшний день в Грузии культивируется тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из четырех тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список мирового культурного наследия.Экспорт грузинского вина растет из года в год. По данным за 10 месяцев 2021 года, страна экспортировала 83,8 миллиона бутылок вина (0,75 литра) в 60 стран, на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Стоимость экспортированной продукции составила 194 миллиона долларов (на 9% больше показателя 2020 года).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинское вино, франция, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии
Грузия работает над популяризацией своего вина во Франции
Грузинские виноделы посетили Всемирный центр винной цивилизации - La Cité du Vin в Бордо
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Грузинские и французские виноделы обменялись опытом и обсудили развитие сотрудничества на Международной выставке SITEVI в Монпелье, говорится в сообщении
Национального агентства вина Грузии.
Национальное агентство вина и Агентство международного сотрудничества Interco Nouvelle-Aquitaine осуществляют совместный проект, который способствует продвижению грузинского вина и культуры во Франции.
"В рамках проекта грузинские виноделы посетили технические конференции и тренинги по французскому винодельческому сектору на Международной выставке SITEVI в Монпелье, провели деловые (B2B) встречи, познакомились с новыми технологиями и инновациями в области виноградарства и виноделия. Посетили фамильную винодельню Domaine de Rieucoulon", - говорится в сообщении Агентства.
Грузинские виноделы также посетили Всемирный центр винной цивилизации - La Cité du Vin в Бордо. Центр был открыт в 2017 году, и первой принимающей стороной стала Грузия с выставкой "Грузия - родина вина".
Особый интерес грузинской делегации вызвало посещение французских виноградников, где они ознакомились с историческими винными погребами, уходом за виноградом и методами изготовления вина, продегустировали лучшие французские вина.
Также грузинским виноделам была предоставлена возможность представить свою продукцию на дегустации в винном магазине Chai des Chartron в историческом районе винной торговли Бордо.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысячелетий, виноделие занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве и в памятниках духовной и материальной культуры часто можно встретить изображение виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируется тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из четырех тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.
В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список мирового культурного наследия.
Экспорт грузинского вина растет из года в год. По данным за 10 месяцев 2021 года, страна экспортировала 83,8 миллиона бутылок вина (0,75 литра) в 60 стран, на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Стоимость экспортированной продукции составила 194 миллиона долларов (на 9% больше показателя 2020 года).
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