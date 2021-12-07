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Международный Красный крест построит в Грузии региональный логистический хаб
Международный Красный крест построит в Грузии региональный логистический хаб
Правительство передаст организации земельный участок площадью более трех гектаров в городе Рустави 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T23:56+0400
2021-12-08T00:36+0400
общество
новости
грузия
рустави
красный крест
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Общество Красного Креста и Красного Полумесяца построит в Грузии региональный логистический хаб, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.Для строительства логистического центра регионального значения, правительство Грузии передаст организации земельный участок площадью более 3 гектаров в городе Рустави (близ Тбилиси). Красный крест построит в городе систему больших складов."Это будет место, где весь регион сможет проводить совместные тренинги, а также откуда весь регион будет обеспечен необходимым оборудованием и материалами. Кроме того, это внесет свой вклад в нашу экономику, так как транспортные перевозки увеличатся и будет больше рабочих мест на месте", - сказала глава Минэкономики Грузии Натия Турнава на встрече с генеральным секретарем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапагайном.По словам министра, Общество Красного Креста Грузии работает более ста лет и всегда поддерживает страну, в том числе во время такого большого вызова как пандемия COVID-19. По словам министра, Общество Красного Креста очень помогло Грузии во время пандемии и до сих пор помогает справляться с ней и быстро реагировать.Общество Красного Креста Грузии активно участвует в эффективном и безопасном проведении массовой иммунизации населения страны. В сентябре текущего года Грузия получила от организации в дар 100 тысяч доз вакцины Sinopharm.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, рустави, красный крест, натия турнава

Международный Красный крест построит в Грузии региональный логистический хаб

23:56 07.12.2021 (обновлено: 00:36 08.12.2021)
© Georgia Red Cross SocietyГлава Минэкономики Грузии Натия Турнава на встрече с генеральным секретарем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапагайном
Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава на встрече с генеральным секретарем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапагайном - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© Georgia Red Cross Society
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Правительство передаст организации земельный участок площадью более трех гектаров в городе Рустави
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Общество Красного Креста и Красного Полумесяца построит в Грузии региональный логистический хаб, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.
Для строительства логистического центра регионального значения, правительство Грузии передаст организации земельный участок площадью более 3 гектаров в городе Рустави (близ Тбилиси). Красный крест построит в городе систему больших складов.
"Это будет место, где весь регион сможет проводить совместные тренинги, а также откуда весь регион будет обеспечен необходимым оборудованием и материалами. Кроме того, это внесет свой вклад в нашу экономику, так как транспортные перевозки увеличатся и будет больше рабочих мест на месте", - сказала глава Минэкономики Грузии Натия Турнава на встрече с генеральным секретарем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапагайном.
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По словам министра, Общество Красного Креста Грузии работает более ста лет и всегда поддерживает страну, в том числе во время такого большого вызова как пандемия COVID-19. По словам министра, Общество Красного Креста очень помогло Грузии во время пандемии и до сих пор помогает справляться с ней и быстро реагировать.
Общество Красного Креста Грузии активно участвует в эффективном и безопасном проведении массовой иммунизации населения страны. В сентябре текущего года Грузия получила от организации в дар 100 тысяч доз вакцины Sinopharm.
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