https://sputnik-georgia.ru/20211207/mezhdunarodnyy-krasnyy-krest-postroit-v-gruziya-regionalnyy-logisticheskiy-khab-262677304.html
Международный Красный крест построит в Грузии региональный логистический хаб
Международный Красный крест построит в Грузии региональный логистический хаб
Правительство передаст организации земельный участок площадью более трех гектаров в городе Рустави 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T23:56+0400
2021-12-07T23:56+0400
2021-12-08T00:36+0400
общество
новости
грузия
рустави
красный крест
натия турнава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262677266_0:212:2048:1364_1920x0_80_0_0_7c3879e62b5a124eaf69d4df440e87bd.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Общество Красного Креста и Красного Полумесяца построит в Грузии региональный логистический хаб, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.Для строительства логистического центра регионального значения, правительство Грузии передаст организации земельный участок площадью более 3 гектаров в городе Рустави (близ Тбилиси). Красный крест построит в городе систему больших складов."Это будет место, где весь регион сможет проводить совместные тренинги, а также откуда весь регион будет обеспечен необходимым оборудованием и материалами. Кроме того, это внесет свой вклад в нашу экономику, так как транспортные перевозки увеличатся и будет больше рабочих мест на месте", - сказала глава Минэкономики Грузии Натия Турнава на встрече с генеральным секретарем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапагайном.По словам министра, Общество Красного Креста Грузии работает более ста лет и всегда поддерживает страну, в том числе во время такого большого вызова как пандемия COVID-19. По словам министра, Общество Красного Креста очень помогло Грузии во время пандемии и до сих пор помогает справляться с ней и быстро реагировать.Общество Красного Креста Грузии активно участвует в эффективном и безопасном проведении массовой иммунизации населения страны. В сентябре текущего года Грузия получила от организации в дар 100 тысяч доз вакцины Sinopharm.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20200312/Krasnyy-Krest-Gruzii-provel-informatsionnuyu-kampaniyu-po-koronavirusu-v-Tbilisi-247952057.html
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/07/262677266_229:0:2048:1364_1920x0_80_0_0_95ed0f87c0c8646528761ede29c086ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, рустави, красный крест, натия турнава
Международный Красный крест построит в Грузии региональный логистический хаб
23:56 07.12.2021 (обновлено: 00:36 08.12.2021)
Правительство передаст организации земельный участок площадью более трех гектаров в городе Рустави
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Общество Красного Креста и Красного Полумесяца построит в Грузии региональный логистический хаб, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.
Для строительства логистического центра регионального значения, правительство Грузии передаст организации земельный участок площадью более 3 гектаров в городе Рустави (близ Тбилиси). Красный крест построит в городе систему больших складов.
"Это будет место, где весь регион сможет проводить совместные тренинги, а также откуда весь регион будет обеспечен необходимым оборудованием и материалами. Кроме того, это внесет свой вклад в нашу экономику, так как транспортные перевозки увеличатся и будет больше рабочих мест на месте", - сказала глава Минэкономики Грузии Натия Турнава на встрече с генеральным секретарем Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Джаганом Чапагайном.
По словам министра, Общество Красного Креста Грузии работает более ста лет и всегда поддерживает страну, в том числе во время такого большого вызова как пандемия COVID-19. По словам министра, Общество Красного Креста очень помогло Грузии во время пандемии и до сих пор помогает справляться с ней и быстро реагировать.
Общество Красного Креста Грузии активно участвует в эффективном и безопасном проведении массовой иммунизации населения страны. В сентябре текущего года Грузия получила от организации в дар 100 тысяч доз вакцины Sinopharm.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.