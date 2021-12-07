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МИД: водительскими правами Грузии можно будет пользоваться и в Европе

МИД: водительскими правами Грузии можно будет пользоваться и в Европе

Работа по признанию грузинских водительских прав началась на основании просьбы грузинской диаспоры 07.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинские водительские права можно будет использовать в странах Европы в ближайшем будущем, заявил замглавы МИД Грузии Владимир Константиниди.По словам Константиниди, работа над этим вопросом началась по просьбе грузинской диаспоры, проживающей в разных странах Европы, которым и так непросто обосноваться вдали от родины. Поэтому возможность пользоваться автомобильными средствами за рубежом станет для них большой помощью.По его словам, у диаспоры очень много таких просьб практического характера и ведомство их учитывает."За рубежом, особенно в странах Европы, количество наших граждан с разными статусами и целями достаточно велико. У них есть немало потребностей для адаптации на месте. Человеку непросто даже в самой развитой стране адаптироваться, найти свое место, устроится на работу, нужд слишком много", - отметил Константиниди.Сегодня практический экзамен на водительские права в Грузии сдают на специальных площадках, осуществляя определенные маневры. Экзамен можно сдавать на ведомственных машинах как с механической, так и с автоматической коробкой передач.В ноябре текущего года парламент страны утвердил поправки в закон "О дорожном движении", согласно которым с 25 апреля 2022 года желающим получить права категории "В" и "ВЕ" на вождение легкового автомобиля придется сдавать дополнительный экзамен на улицах. А уже с 7 ноября 2022 года это правило будет обязательным для всех желающих получить права всех категорий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/prakticheskiy-ekzamen-na-prava-v-gruzii-s-aprelya-pridetsya-sdavat-na-ulitse-262122151.html

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