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Мужская сборная Грузии по теннису узнала своих соперников на ATP Cup
Мужская сборная Грузии по теннису узнала своих соперников на ATP Cup
Сборная Грузии имеет на ATP Cup 16 номер посева из 24-х участвующих команд 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Мужская сборная Грузии по теннису сыграет в группе "D" с командами Греции, Аргентины и Польши на ATP Cup, который пройдет в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января.Расписание выступлений сборных станет известно чуть позже.На ATP Cup сборная Грузии выступит в следующем составе: Николоз Басилашвили (29 номер в рейтинге АТР), Александр Метревели (569), Александр Бакши (850), Саба Пурцеладзе (1202) и Зура Ткемаладзе (1316).Стоит также отметить, что в турнире примут участие 18 из 20 теннисистов, входящих в двадцадку сильнейших игроков мира. В Сидней не приедут только испанец Рафаэль Надаль (6) и швейцарец Роджер Федерер (16).Сильнейший теннисист Грузии досрочно завершил сезон &gt;&gt;На ATP Cup выступят 16 сборных, разбитых на четыре группы. В полуфинал турнира выходит лучшая команда из каждого квартета.Сборная Грузии во второй раз в своей истории сыграет на ATP Cup. В 2020 году грузинская команда проиграла Испании (0:3), Японии (1:2) и обыграла Уругвай (2:1), заняв в группе третье место.Действующим победителем ATP Cup является сборная России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, atp, теннис

Мужская сборная Грузии по теннису узнала своих соперников на ATP Cup

17:25 07.12.2021
© AFP / GLYN KIRKНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© AFP / GLYN KIRK
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Сборная Грузии имеет на ATP Cup 16 номер посева из 24-х участвующих команд
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Мужская сборная Грузии по теннису сыграет в группе "D" с командами Греции, Аргентины и Польши на ATP Cup, который пройдет в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января.
Расписание выступлений сборных станет известно чуть позже.
На ATP Cup сборная Грузии выступит в следующем составе: Николоз Басилашвили (29 номер в рейтинге АТР), Александр Метревели (569), Александр Бакши (850), Саба Пурцеладзе (1202) и Зура Ткемаладзе (1316).
Стоит также отметить, что в турнире примут участие 18 из 20 теннисистов, входящих в двадцадку сильнейших игроков мира. В Сидней не приедут только испанец Рафаэль Надаль (6) и швейцарец Роджер Федерер (16).
Сильнейший теннисист Грузии досрочно завершил сезон >>
На ATP Cup выступят 16 сборных, разбитых на четыре группы. В полуфинал турнира выходит лучшая команда из каждого квартета.
Сборная Грузии во второй раз в своей истории сыграет на ATP Cup. В 2020 году грузинская команда проиграла Испании (0:3), Японии (1:2) и обыграла Уругвай (2:1), заняв в группе третье место.
Действующим победителем ATP Cup является сборная России.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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