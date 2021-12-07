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На месте обвала на дороге в Сванети работают геологи
На месте обвала на дороге в Сванети работают геологи
К этому времени движение на высокогорной дороге Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили возможно 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Движение на дороге Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, где произошел обвал скальной массы, частично восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.В понедельник в первой половине дня на 43-м километре дороги, ведущей в высокогорную Сванети, обвалилась скала и заблокировала ее. До поздней ночи на месте работала тяжелая техника, а также геологи, изучая возможные риски.На дорогу в Сванети обрушились гигантские камни - видео&gt;&gt;"На данный момент любой транспорт может двигаться. Перемещение пассажиров и автомобилей не ограничивается. Геологи изучат состав горной породы и представят заключение о вероятности нового обрушения", – сказал Давид Кухалеишвили, заместитель губернатора региона Самегрело - Земо Сванети телекомпании "Имеди".На месте находятся представители Департамента автомобильных дорог и местных властей, мобилизованы спасательные бригады и техника, а также спасатели, которые помогают в перемещении жителям Сванети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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На месте обвала на дороге в Сванети работают геологи

11:36 07.12.2021
© photo: Sputnik / StringerЧП на дороге в регионе Сванети близ Местиа - огромный камень и более мелкие упали на дорогу
ЧП на дороге в регионе Сванети близ Местиа - огромный камень и более мелкие упали на дорогу - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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К этому времени движение на высокогорной дороге Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили возможно
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Движение на дороге Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, где произошел обвал скальной массы, частично восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
В понедельник в первой половине дня на 43-м километре дороги, ведущей в высокогорную Сванети, обвалилась скала и заблокировала ее. До поздней ночи на месте работала тяжелая техника, а также геологи, изучая возможные риски.
На дорогу в Сванети обрушились гигантские камни - видео>>
"На данный момент любой транспорт может двигаться. Перемещение пассажиров и автомобилей не ограничивается. Геологи изучат состав горной породы и представят заключение о вероятности нового обрушения", – сказал Давид Кухалеишвили, заместитель губернатора региона Самегрело - Земо Сванети телекомпании "Имеди".
На месте находятся представители Департамента автомобильных дорог и местных властей, мобилизованы спасательные бригады и техника, а также спасатели, которые помогают в перемещении жителям Сванети.
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