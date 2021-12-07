https://sputnik-georgia.ru/20211207/na-meste-obvala-na-doroge-v-svaneti-rabotayut-geologi-262647689.html

На месте обвала на дороге в Сванети работают геологи

На месте обвала на дороге в Сванети работают геологи

К этому времени движение на высокогорной дороге Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили возможно 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T11:36+0400

2021-12-07T11:36+0400

2021-12-07T11:36+0400

новости

грузия

сванети

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/06/262628423_507:427:3388:2048_1920x0_80_0_0_894254ecd61d6260c3232b92c8e3fe5e.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Движение на дороге Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, где произошел обвал скальной массы, частично восстановлено, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.В понедельник в первой половине дня на 43-м километре дороги, ведущей в высокогорную Сванети, обвалилась скала и заблокировала ее. До поздней ночи на месте работала тяжелая техника, а также геологи, изучая возможные риски.На дорогу в Сванети обрушились гигантские камни - видео>>"На данный момент любой транспорт может двигаться. Перемещение пассажиров и автомобилей не ограничивается. Геологи изучат состав горной породы и представят заключение о вероятности нового обрушения", – сказал Давид Кухалеишвили, заместитель губернатора региона Самегрело - Земо Сванети телекомпании "Имеди".На месте находятся представители Департамента автомобильных дорог и местных властей, мобилизованы спасательные бригады и техника, а также спасатели, которые помогают в перемещении жителям Сванети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, сванети, дороги