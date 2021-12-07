https://sputnik-georgia.ru/20211207/obvinyaemye-v-ubiystve-podrostka-budut-zhdat-suda-v-tyurme-262642449.html

Обвиняемые в убийстве подростка будут ждать суда в тюрьме

Обвиняемые в убийстве подростка будут ждать суда в тюрьме

Вместе с предполагаемым убийцей находился второй задержанный, который, по версии следствие, не сообщил о преступлении в полицию 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T09:36+0400

2021-12-07T09:36+0400

2021-12-07T09:36+0400

происшествия

новости

грузия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для обоих несовершеннолетних, задержанных по делу об убийстве 15-летнего подростка в Тбилиси, заключение под стражу в качестве меры пресечения.Судебный процесс по делу назначен на 6 января.Прокуратура Грузии предъявила обоим задержанным официальные обвинения. Один из них обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а второй – в недонесении об особо тяжком преступлении.Следствие установило, что в ходе ссоры вечером 4 декабря в столичном районе Санзона один из задержанных ударил 15-летнего подростка холодным оружием и скрылся с места преступления.Вместе с ним находился второй несовершеннолетний, который, как заявляет следствие, стал свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию. Раненый подросток скончался вскоре после госпитализации в Первую университетскую клинику.По словам адвоката обвиняемого в умышленном убийстве несовершеннолетнего Гоги Богверадзе, оба обвиняемых не признают своей вины и хранят молчание.По одной из версий СМИ, конфликт между подростками завязался из-за девушки. Убитый 15-летний Давид Кравеишвили жил с матерью в съемной квартире в районе Санзона. Несколько лет назад он потерял отца.СМИ также утверждают, что следствие пока не обнаружило орудие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211205/dva-nesovershennoletnikh-zaderzhany-po-podozreniyu-v-ubiystve-sverstnika-v-tbilisi-262601748.html

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происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд