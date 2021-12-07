https://sputnik-georgia.ru/20211207/obvinyaemye-v-ubiystve-podrostka-budut-zhdat-suda-v-tyurme-262642449.html
Обвиняемые в убийстве подростка будут ждать суда в тюрьме
Обвиняемые в убийстве подростка будут ждать суда в тюрьме
Вместе с предполагаемым убийцей находился второй задержанный, который, по версии следствие, не сообщил о преступлении в полицию 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T09:36+0400
2021-12-07T09:36+0400
2021-12-07T09:36+0400
происшествия
новости
грузия
тбилисский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039132_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f3ffdce7e6f89adb66c98ebe6b144c25.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для обоих несовершеннолетних, задержанных по делу об убийстве 15-летнего подростка в Тбилиси, заключение под стражу в качестве меры пресечения.Судебный процесс по делу назначен на 6 января.Прокуратура Грузии предъявила обоим задержанным официальные обвинения. Один из них обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а второй – в недонесении об особо тяжком преступлении.Следствие установило, что в ходе ссоры вечером 4 декабря в столичном районе Санзона один из задержанных ударил 15-летнего подростка холодным оружием и скрылся с места преступления.Вместе с ним находился второй несовершеннолетний, который, как заявляет следствие, стал свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию. Раненый подросток скончался вскоре после госпитализации в Первую университетскую клинику.По словам адвоката обвиняемого в умышленном убийстве несовершеннолетнего Гоги Богверадзе, оба обвиняемых не признают своей вины и хранят молчание.По одной из версий СМИ, конфликт между подростками завязался из-за девушки. Убитый 15-летний Давид Кравеишвили жил с матерью в съемной квартире в районе Санзона. Несколько лет назад он потерял отца.СМИ также утверждают, что следствие пока не обнаружило орудие преступления.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211205/dva-nesovershennoletnikh-zaderzhany-po-podozreniyu-v-ubiystve-sverstnika-v-tbilisi-262601748.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039132_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_09ec6f7fd24efaab773a7d3a8c080b88.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд
Обвиняемые в убийстве подростка будут ждать суда в тюрьме
Вместе с предполагаемым убийцей находился второй задержанный, который, по версии следствие, не сообщил о преступлении в полицию
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для обоих несовершеннолетних, задержанных по делу об убийстве 15-летнего подростка в Тбилиси, заключение под стражу в качестве меры пресечения.
Судебный процесс по делу назначен на 6 января.
Прокуратура Грузии предъявила обоим задержанным официальные обвинения. Один из них обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, а второй – в недонесении об особо тяжком преступлении.
Следствие установило, что в ходе ссоры вечером 4 декабря в столичном районе Санзона один из задержанных ударил 15-летнего подростка холодным оружием и скрылся с места преступления.
Вместе с ним находился второй несовершеннолетний, который, как заявляет следствие, стал свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию.
Раненый подросток скончался вскоре после госпитализации в Первую университетскую клинику.
По словам адвоката обвиняемого в умышленном убийстве несовершеннолетнего Гоги Богверадзе, оба обвиняемых не признают своей вины и хранят молчание.
По одной из версий СМИ, конфликт между подростками завязался из-за девушки. Убитый 15-летний Давид Кравеишвили жил с матерью в съемной квартире в районе Санзона. Несколько лет назад он потерял отца.
СМИ также утверждают, что следствие пока не обнаружило орудие преступления.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.